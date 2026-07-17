Kabalı Köyü Meyve Bahçesi ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde yılda yaklaşık 500 ton hububat ürettikleri tarlalarını 2009 yılında birleştirerek 5 bin dekarlık bahçeye dönüştüren Kabalı köyü sakinleri, yılda ortalama 15 bin ton meyve rekoltesi elde ediyor.

Kabalı köyü halkı Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında daha önce hububat ektikleri tarlalarını birleştirerek oluşturdukları bahçeye, elma, kiraz, şeftali ve nektarinden oluşan yaklaşık 400 bin meyve fidanı dikti.

Bahçenin işletmesini özel bir firmaya devreden köy halkı, arazilerinin ölçeğine göre yıllık kira bedeli alıp aynı zamanda bahçede çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

Daha önce nadasa bırakılan ve iki yılda bir yaklaşık 1000 ton hububat elde edilen araziden, meyve bahçesine dönüştürülmesinin ardından yılda yaklaşık 15 bin ton meyve üretiliyor.

İç ve dış piyasaya gönderiliyor

Bahçeyi işleten firmanın Genel Müdürü Fahrettin Aksakal, AA muhabirine, projeyle bölgenin ilk meyve bahçesinin oluşturulduğunu söyledi.

Bahçeden çıkan ürünleri iç ve dış piyasaya sattıklarını belirten Aksakal, "Özellikle kirazımızın çok büyük kısmı ihraç ediliyor. Kirazımız Avrupa'nın yanı sıra Rusya, Çin ve Uzak Doğu'daki birçok ülkeye paketlenerek gönderiliyor. Ürünlerimizi aynı zamanda iç piyasaya da sunuyoruz. Ağırlıklı İstanbul'a olmak üzere Ankara, Samsun, Kayseri, Tokat ve Yozgat'a da satış yapıyoruz." dedi.

Aksakal, projenin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığına değinerek, şöyle konuştu:

"Projeden önce burada sadece arpa ve buğday ekilmekteydi. 5 bin dönümlük alana iki yılda bir ekim yapılıyordu. Ekim yapılan yıl yaklaşık 1000 ton arpa ve buğday hasat ediliyordu. Bunun iki yılda bir ekildiğini düşünürsek yıllık rekolteyi 500 ton olarak hesaplamış oluyoruz. Yıllık hasadı 500 ton arpa ve buğday olan arazi, bu projeyle yıllık hasadı 15 bin ton meyve olan bir bahçeye dönüştü. Sadece rekolte farkı bile 30 kat. Üretilen meyveler, katma değer açısından arpa ve buğdaydan çok daha kıymetli. Dolayısıyla bu alandan elde edilen toplam fayda 50 kat, belki 100 kat artmış durumda."

Hem kira alıyorlar hem çalışıyorlar

Bahçenin aynı zamanda bölge için ciddi bir istihdam kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Aksakal, hasat dönemlerinde çalışan sayısının 1000'e kadar çıktığını belirtti.

Aksakal, "Köylülerimiz, eskiden arazilerinden yılda bir kez hasat yaparak gelir elde edebiliyordu. Şu anda ise o hasattan elde ettikleri gelirin fazlasını bizden kira olarak alıyorlar. Asıl önemlisi de o miktarın çok daha fazlasını burada 10 ay boyunca çalışarak, daha önce ekip biçerek elde ettikleri kazancın çok üzerinde gelir elde etme imkanına sahip oldular." ifadelerini kullandı.

Bahçede çalışan işçiler memnun

Bahçede çalışan işçilerden Seher Ay, bahçenin kendileri için güzel bir imkan olduğunu belirterek, "Burası bize çok büyük destek ve katkı sağladı. Çocuklarımla çalışıyorum, onların eğitimine katkı sağlıyorum. Çocuklarım da okullar tatil olduğunda buraya gelip çalışıyor. Burası bizim için çok güzel bir iş imkanı oldu. Hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de yaz aylarında burada çalışarak vaktimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Ezgi Kızılkaya ise lise yıllarından itibaren yaz tatillerinde harçlığını çıkarmak için bahçede çalıştığını söyledi.

Bahçenin birçok kişiye ekmek kapısı olduğu anlatan Kızılkaya, "Yaklaşık 11-12 köyden çalışan geliyor. Araçlar köylerde belirlenen toplanma noktalarından işçileri alıp bahçeye getiriyor. Özellikle ev hanımları ile daha önce günlük işlerde ve fidan dikiminde çalışanlar burada istihdam edildi. Bahçe açıldıktan sonra yaz aylarında ailesinin yanına gelenler de burada çalıştı. Lise ve üniversite öğrencileri de tatillerinde gelip çalışarak harçlıklarını çıkardı." diye konuştu.