Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe sosyal yardım müjdesi: 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe sosyal yardım müjdesi: 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk

08.11.2022 01:25

Kabine toplantısı sonrası aile desteği kapsamında 3.2 milyar liranın hesaplarda olacağını, doğal gaz ve elektrik desteğinin ise bu hafta içinde yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Ana gündem maddesi başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi olan Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa konusunda siyasi partilere rest çekerken, sosyal destek konusunda da bir dizi müjde verdi.

"HALK OYLAMASINA GÖTÜRMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili, "Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunması hususlarını içeren anayasa değişikliği teklifimizi arkadaşlarımız mecliste siyasi grubu bulunan partilerle görüştüler. Şayet uzlaşma sağlanabilirse o şekilde, sağlanamazsa Cumhur İttifakı partileri olarak Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Prensip olarak temel halk ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Ancak Meclis denkleminde başka bir mecburiyet gerekirse onun gereğini yapmayı da boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIMLARLA İLGİLİ MÜJDELERİ SIRALADI

Erdoğan daha sonra sosyal yardımlarla ilgili müjdeleri sıraladı. Aile desteği kapsamında 2,5 milyon haneye yapılacak 3.2 milyar liralık ödemenin 8 Kasım Salı günü (bugün) hesaplara aktarılacağını söyleyen Erdoğan, elektrik ve doğal gaz desteklerinin de bu hafta içi ödeneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında şunları söyledi:

" Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.

"ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEKLERİ BU HAFTA YAPILACAK"

Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının kış dönemi ilk grup ödemesi yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

"7 MİLYAR LİRALIK DESTEĞİ İNSANLARIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK"

Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza aktarılacak periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk"

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe sosyal yardım müjdesi: 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk - Son Dakika


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