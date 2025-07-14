Kabızlıkta Yaşam Tarzı Değişiklikleri Önemli

Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Burcu Üstad Arda, erken dönemde yaşam tarzında gerçekleştirilecek değişikliklerin kabızlığın önlenmesinde önem arz ettiğini belirtti.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, tıbbi literatürde "konstipasyon" olarak da adlandırılan kabızlık, haftada üçten az dışkılama, dışkının sert ve kuru olması, dışkılama sırasında zorlanma ve ağrı gibi belirtilerle tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burcu Üstad Arda, kabızlığın dışkılama sıklığının azalmasının yanı sıra şişkinlik, karın ve mide ağrısı gibi belirtileri de beraberinde getirdiğini aktardı.

Arda, "Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Dışkının sert ve büyük olması, özellikle dışkılama sırasında şiddetli ağrılara neden olabilir. Ayrıca, kabızlığın ilerlemiş ve uzun süreli olması, bağırsaklarda dışkı birikimine yol açabilir ve bazen, buna bağlı olarak taşma ishali gelişebilir. Bu nedenle, belirtilerin süresi ve şiddeti iyi değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Bu durumun herkeste ortaya çıkabileceğini ancak bazı grupların daha fazla risk altında olduğuna işaret eden Arda, ileri yaş, kadın olmak, yeterli sıvı almamak, düşük lifli beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, bazı ilaçların kullanımı, yeme bozuklukları ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların bu riski artırdığına değindi.

Arda, risk faktörlerinin farkında olmanın, hastalığın önlenmesi ve tedavisinde kritik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yaşam tarzı değişiklikleri, erken dönemde uygulanmalı. Kabızlığın önlenmesi ve tedavisinde en etkili yöntemlerin başında sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite geliyor. Lif açısından zengin besinlerin günlük tüketiminin artırılması gerekir. Kabuklu elma, havuç, kuru erik, incir, üzüm, portakal, kivi, ıspanak, avokado, brokoli, enginar, kurubaklagiller ve tam tahıllı ürünler, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Keten tohumu gibi doğal lif kaynakları da tercih edilmeli."

Su içmenin de tedavide etkili olduğunu aktaran Arda, "Bol su içmek, bağırsakların sağlıklı çalışması için çok önemli. Günde en az 1,5 litre su tüketilmesi, dışkının yumuşamasına ve kolay atılmasına katkı sağlar. Düzenli egzersiz ise bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Kefir, yoğurt ve lahana turşusu gibi probiyotik besinlerin bağırsak florasını destekleyerek kabızlığı azaltmada etkili olduğu unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Arda, düzensiz uyku, stres, gebelikte artan progesteron hormonu, sindirim sistemini etkileyen hastalıklar, bağırsaklarda yapısal tıkanıklık ya da kas fonksiyon bozuklukları gibi faktörlerin de kabızlıkta rol oynadığını anlattı.

Erken teşhis ve tedavinin hayat kurtaracağını vurgulayan Arda, "Kabızlık sırasında dışkıda kan görülmesi, 4,5 kilogram ve üzeri ani kilo kaybı, kansızlık, ailede kolon kanseri veya inflamatuar bağırsak hastalığı öyküsünün bulunması durumlarında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Bu tür durumlar, kabızlığın ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğini gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı hastalıkların belirtisi olabilir

Arda, kabızlığın bazen bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabildiğine işaret ederek, diyabet, hipotiroidizm gibi hormonal dengesizlikler, Parkinson, Multipl Skleroz (MS) gibi nörolojik hastalıkların ve bağırsaklarda yapısal sorunların (divertikül, kolon tümörleri) kabızlık riskini artırabileceğini anlattı.

Uzun süreli kabızlığın dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Arda, şu değerlendirmeleri yaptı:

"3 haftadan uzun süren kabızlıkta, mutlaka uzman hekim değerlendirmesi gerekir. Bağırsaklarımız sadece sindirim değil, aynı zamanda genel sağlık ve beyin fonksiyonları için de hayati öneme sahip. Besinler mide tarafından parçalandıktan sonra esas sindirim, bağırsaklarda gerçekleşir. Burada oluşan toksik maddeler dışkıyla atılmazsa, bu toksinler vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkiler. Bağırsak sağlığını korumak, beden ve zihinsel sağlık için şart. Düzenli ve sağlıklı dışkılama, toksinlerin atılması ve vücut sistemlerinin dengede kalması için gerekli."