Kaçak Tıbbi Cihazlarla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Kaçak Tıbbi Cihazlarla Mücadele Eğitimi

Kaçak Tıbbi Cihazlarla Mücadele Eğitimi
06.07.2026 12:26
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Gümrük ekiplerine kaçak tıbbi cihazları önlemek için eğitim verildi, 112 bin ürün ele geçirildi.

Kaçak tıbbi cihazların Türkiye'ye girişini önlemek amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı ürünlere karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Dental İmplant Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMPLANTDER), Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerine yönelik kapsamlı eğitim programları gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Antalya ve İzmir havalimanlarında düzenlenen eğitimlerde, gümrük personeline dental implantların teknik özellikleri, tespit yöntemleri ve sahte ürünlerin ayırt edilmesine ilişkin bilgiler aktarıldı. Teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı görseller üzerinden saha farkındalığı çalışmaları da yapıldı. Eğitimlerin, Türkiye'nin dört bir yanında kaçak tıbbi cihazlara karşı yürütülen mücadelenin önemli bir ayağını oluşturduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde 112 bin tıbbi cihaz yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının ilk beş ayında yürüttükleri risk analizi ve denetim çalışmaları kapsamında 112 bin tıbbi cihaza el koydu. Yakalanan ürünlerin yaklaşık 80 binini dental implantlar ve implant yan ürünleri oluşturdu.

Yapılan açıklamaya göre; bakanlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen yolcuların bagajlarında gerekli izin ve kayıt süreçlerinden geçirilmeden ülkeye sokulmaya çalışılan dental implantlar tespit edildi. İstanbul'da bavullarla ülkeye sokulmaya çalışılan 72 bin 956 adet kayıt dışı dişçilik implant malzemesine de Nisan ayında el konuldu ve olayla ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Kaçak ürünler, halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturuyor"

Eğitime ve yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz, Ticaret Bakanlığının her alanda olduğu gibi burada da kayıt dışı ürünlere karşı mücadeleyi hassasiyetle yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin dental implant üretimi ve uygulamalarında bölgesinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Akyüz, "Dental implantlar, yüksek hassasiyet ve sterilizasyon gerektiren tıbbi ürünler. Bu ürünlerin kayıt dışı ve kaçak şekilde piyasaya girmesi halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturuyor. 'Güvenli Ürün, Sağlıklı Türkiye' hedefiyle kamu kurumlarımızla iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

13 yıldır bu alanda mücadele ettiklerini ifade eden Akyüz, dental implantların ve tüm yan ürünlerinin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması ve yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesi bulunan yetkili satıcılardan temin edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Akyüz, kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekerek, kaçak tıbbi cihazlarla mücadelede gösterilen hassasiyet ve yürütülen çalışmalar dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'na ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaçak Tıbbi Cihazlarla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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