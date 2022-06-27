Kadayıfçı Sıtkı usta 12'nci şubesini hizmete açtı

Diyarbakır'ın tatlıda Türkiye'de marka yüzü olan Kadayıfçı Sıtkı usta, 12'nci şubesini vatandaşların hizmetine sundu.

Diyarbakır'da1968 yılından beri markalaşan, sağlıklı, doğal ve birbirinden lezzetli ürünler üreten, tatlı sektöründe dünyaca üne sahip meşhur kadayıfçı Sıtkı usta, hizmetler zincirine bir halka daha ekledi. Sur ilçesinde açılan 12'nci şube ile 15 personel istihdam sağlandığını belirten işletme sahiplerinden Mehmet Altunbay, "Sıtkı Usta olarak, halkımızın ağız ve damak tadına layık olacak şekilde ürünler hazırlamakta ve sunmaktayız. Eşsiz lezzet ve kaliteli hizmet anlayışı ile gönülleri fetheden firmamız, kısa sürede müşteri kitlesini genişletmiş ve marka olma serüvenine hızlı bir şekilde başlamıştır. Firmamızın ürünü olan soğuk baklava, çikolatalı soğuk baklava, beyaz çikolatalı soğuk baklava, fıstıklı soğuk baklava, sade soğuk baklava gibi soğuk baklava çeşitlerimiz mevcut. Soğuk baklava çeşitlerimizde, kesinlikle katkı maddesi olmadığı gibi, birçok yabancı ülkelere de, sipariş üzerine tatlılarımızı göndermekteyiz. Bizim için her zaman temizlik, hijyen, doğal ürünler ve müşteri memnuniyeti, olmazsa olmazlarımız arasındadır. Açılışımıza katılan misafirlerimize, dostlarımıza ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde, yeni açılışlar yapacağız inşallah" dedi. - DİYARBAKIR