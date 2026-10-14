KADİM'in uygulama dönemi Karadeniz'de 6 ildeki kadın kooperatifleri için başladı

Özyeğin Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliğiyle Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ilde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla yürütülen Kadın Kooperatifleri için Dayanışma ve İleri Mentörlük Programı'nın (KADİM) uygulama dönemi başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki yıllık saha araştırmasına dayanarak hazırlanan program kapsamında kadın kooperatiflerine iş geliştirme, markalaşma, finans ve pazar erişimi gibi farklı alanlarda uzun vadeli mentörlük desteği sağlanması hedefleniyor.

Özyeğin Üniversitesinde düzenlenen tanıtımla uygulama dönemi başlayan KADİM, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini, ekonomik sürdürülebilirliklerini ve yerel kalkınmadaki rollerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Programın hazırlık sürecinde kadın kooperatiflerinin ihtiyaçları analiz edilirken, mentörlük sisteminin işleyişi ve etki değerlendirme süreçleri de tasarlandı.

Kısa süreli eğitimler yerine uzun vadeli ve uygulamaya dayalı bir modelin benimsendiği KADİM kapsamında kooperatifler, iş geliştirme, pazarlama, markalaşma, finans, yönetişim ve pazar erişimi gibi alanlarda mentörlerle birlikte çalışacak.

KADİM kapsamında oluşturulan mentörlük ağına kurumsal ve bireysel düzeyde 70'i aşkın başvuru yapıldı.

Bölgedeki firmaların yanı sıra ulusal ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin, akademisyenlerin, uzmanların ve danışmanların dahil olduğu ağ aracılığıyla farklı sektörlerdeki bilgi ve deneyimin kadın kooperatiflerine aktarılması hedefleniyor.

Programın ilerleyen döneminde gerçekleştirilecek etki değerlendirmeleriyle kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinde, ekonomik sürdürülebilirliklerinde ve pazar erişimlerinde sağlanan değişimin takip edilmesi planlanıyor.

Elde edilen sonuçların, modelin geliştirilmesine ve Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kadın kooperatiflerine uyarlanmasına katkı sunması amaçlanıyor.

"Kadın emeğini kalkınmanın öncüsü yapmaya kararlıyız"

Açıklamada tanıtım etkinliğindeki görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, KADİM'in üniversitenin toplumsal etki yaklaşımının önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Tan, üniversitelerin ürettiği bilginin toplumla buluşarak somut bir etkiye dönüşmesini oldukça önemsediklerini ve KADİM'i yaklaşık iki yıl boyunca sahadan elde ettikleri bilgi ve ihtiyaç analizlerine dayanarak oluşturduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız tek seferlik bir destek sunmak yerine kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarına uzun vadeli çözümler geliştirmek ve kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdaki rollerini güçlendirmek. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın vizyonu ve Özyeğin Üniversitesi'nin ortak çalışmalarıyla şekillenen bu yenilikçi model, bilimsel yaklaşımın bölgesel kalkınma odaklı saha uygulamalarına dönüşmesi açısından kıymetli bir örnek teşkil ediyor. KADİM'den elde edeceğimiz deneyimin, zaman içinde farklı bölgelerde uygulanabilecek ölçeklenebilir bir modele katkı sunmasını hedefliyoruz."

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar da KADİM Programı'nın kalkınma ajanslarının Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonunun önemli bir aşaması olduğunu aktardı.

Akpınar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürüttükleri yerel kalkınma hamlesi doğrultusunda Karadeniz Bölgesi'nin potansiyelini katma değere dönüştürmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Kırsal kalkınmanın merkezinde yer alan kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayattaki rollerini güçlendirmek temel önceliklerimizdendir. KADİM ile kadın kooperatiflerimize yalnızca dönemsel değil, üretimden markalaşmaya, finanstan pazara erişime kadar uçtan uca rehberlik edecek sürdürülebilir bir mentörlük ekosistemi sunuyoruz. Ortaklarımızdan aldığımız güçle kadın emeğini kalkınmanın öncüsü yapmaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı. ???????