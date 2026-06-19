Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması Yapıldı - Son Dakika
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Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması Yapıldı

19.06.2026 19:21
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Safranbolu'da düzenlenen yarışmada, kadın çiftçiler bilgi ve yeteneklerini sergileyerek ödüller kazandı.

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünce Safranbolu ilçesinde "Ovacuma Bölge Köyleri Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.

Ovacuma bölgesindeki 15 köyde kadın çiftçilere yönelik "Süt Sığırcılığı" konulu 84 saatlik uygulamalı eğitim kursu düzenlendi.

Eğitimlere katılan 23 kadın çiftçi, kurs sonunda gerçekleştirilen sınavla bilgi ve birikimlerini ortaya koydu. Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan ilk 6 kadın çiftçi, düzenlenen bilgi yarışmasında birincilik için yarıştı.

Programda konuşan Vali Oktay Çağatay, emeğin, özellikle de kadın emeğinin olduğu her şeyin daha güzel olduğunu söyledi.

Çağatay, "Kadınlarımız ocakta, mutfakta, evinde, çoluğunun çocuğunun başında, tarlada, bağda bahçedeki emeklerini bize zaten gösteriyor. Bugün de bilgilerini gösterecekler. Elbette bu bir yarışma değil. Bütün hanım kardeşlerimiz burada ciddi bir medeni cesaret gösterdi." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de kadının elinin değdiği yerde bereket, nitelik ve kalite olduğunu ifade ederek, "Birbirinden değerli hanım çiftçilerimizle burada bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmeliyim. Rabbim sayılarınızı artırsın. Bu bir yarışma. Bu tarz yarışmaların kazananı olacak ama hepiniz bu yarışmaya katılmakla birer kazanansınız." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Türk kadınının çok marifetli ve becerikli olduğunu dile getirdi.

Keskinkılıç, "Türk kadını evi her zaman ayakta tutar. Evlerimizin temel direği olan kadınlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yarışmada da çok güzel maharetler ortaya koyacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder de toprağa emek veren, üretime yön veren ve kırsal kalkınmanın en güçlü taşıyıcılarından olan kadınların başarısını kutlamak için bir arada olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler arasından seçilen 6 kadın çiftçi, program kapsamında gerçekleştirilen yarışmada bilgilerini ortaya koyarak kıyasıya yarıştı.

Yarışma, katılımcılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kadın çiftçilerin hayvancılık alanındaki bilgi düzeyleri ve üretime katkıları takdir topladı.

10 sorunun sorulduğu yarışma sonunda 9 doğruyla Ece Coşkun birinci, 8 doğruyla Gülsüm Cengiz ikinci ve 7 doğruyla Nuray Aytel ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Programa, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile köy sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Safranbolu, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması Yapıldı - Son Dakika

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