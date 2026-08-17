Kadın Çiftçilere Arıcılık Desteği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin hayata geçirdiği proje kapsamında Almus'ta 25 kadın çiftçiye 10'ar canlı arılı kovan ve arıcılık malzemesi desteği sağlandı. Bal üretiminden elde edilecek gelirle çocukların eğitimine ve aile ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından kadın çiftçilerin üretime daha etkin katılımını desteklemek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Çocuklarımın eğitimine ürettiğim balımla destek olacağım' projesi kapsamında program düzenlendi. Almus Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programa Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kınay, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezer Şahin, Almus MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlhami Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Saldırıcıer, akademik personel ve üreticiler katıldı.

Kadın çiftçilerin üretim gücü desteklenecek

Proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezer Şahin yapmış olduğu konuşmada projenin amacı ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projenin kadın çiftçilerin arıcılık alanında bilgi ve deneyim kazanmalarını, üretim kapasitelerini geliştirmelerini ve elde edecekleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağlamalarını hedeflediğini belirten Şahin, üretilecek balın çocukların eğitimine destek olarak değerlendirilmesinin projeye ayrı bir anlam kattığını ifade etti.

"Emeğimizi çocuklarımızın geleceğine dönüştürüyoruz"

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı da yaptığı konuşmada projenin üretim ile eğitimi buluşturan yönüne dikkat çekti. Yağcı, "Bugün burada sadece bal üretimini değil, emeğimizi çocuklarımızın geleceğine dönüştürmeyi konuşuyoruz. Bu projenin en güzel tarafı, ürettiğiniz balın çocuklarımızın eğitimine destek olmasıdır. Üretimden eğitime, emekten geleceğe uzanan güzel bir dayanışma ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

25 kadın çiftçiye arıcılık desteği

Hayat Boyu Eğitim ve Öğretim Projesi kapsamında yürütülen çalışma ile 25 kadın çiftçiye 10'ar adet canlı arılı kovan ve arıcılık malzemesi desteği sağlandı. Proje ile kadın çiftçilerin arıcılık konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması ve aile ekonomilerine katkı sunmaları hedefleniyor. Proje kapsamında kadın çiftçilere eşleriyle birlikte 2026 sonbahar, kış ve 2027 bahar dönemlerinde arı bakımı ve arıcılık eğitimleri verilecek. Eğitimlerde katılımcıların arıcılık faaliyetlerini daha bilinçli ve verimli şekilde yürütmelerine yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılacak.