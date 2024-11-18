Kadın Girişimciler için 130 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimciler için 130 Milyon TL Destek

iyzico, Kadın Girişimci Destek Programı ile 530 girişimciye 130 milyon TL'lik hacim sağladı.

18.11.2024 12:17
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iyzico'nun kadınların iş hayatında güçlenmesi ve ekonomiye katkılarını sürdürmesi amacıyla hayata geçirdiği Kadın Girişimci Destek Programı, 530 girişimciyle 130 milyon liralık hacme ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iyzico, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

iyzico'nun Kadın Girişimci Destek Programı, 7'inci döneminde 530 kadın girişimciye ulaştı.

Kadın girişimciler yıllık işlem hacimlerinde yüzde 55 artışla 130 milyon lirayı aşarken, iyzicoStart'la startup ekosistemine 435 milyon lira işlem hacmi katkısı sağlandı.

iyzico'nun, 2017 yılında başlayan iyzicoStart programıyla destek verdiği 350'nin üzerinde girişimci, yıllık yüzde 12 işlem hacmi artışıyla girişimciler, toplamda 435 milyon lirayı aşan işlem hacmine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, kadın girişimcilerin iş dünyasında karşılaştıkları engelleri aşmaları için destek sunmaya ve onları dijitalleşme yolunda güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar elde edilen başarılar, kadın girişimcilerin büyüme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Kadınların ekonomiye katkılarını artırmak için programımızı daha da geliştirerek daha fazla girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler için 130 Milyon TL Destek - Son Dakika

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