Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı Bilecik'te Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı Bilecik'te Yapıldı

06.05.2026 16:21  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle yapıldı. Toplantıda kadın girişimciliğinin önemi vurgulandı, kadınların iş dünyasındaki rolü ve sürdürülebilirliğin önemi üzerinde duruldu.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın Organizasyonu ile Bilecik'te yapıldı.

Toplantıda, Marmara'nın farklı illerinden gelen kadın girişimciler fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ergün, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin ülkenin geleceği için zorunlu olduğunu vurguladı. Ergün, kadınların iş dünyasındaki varlığının Türkiye'nin aydınlık yarınları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, oda olarak kadın girişimcilere her platformda destek verdiklerini ifade etti.

Melek Mızrak Subaşı'nın sözleri

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da kadın emeğinin sadece kendi hayatını değil; ailesini, mahallesini ve ülkesini de dönüştürme gücüne sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü mesele sadece 'kadın üretir, kadın başarır' demek değil. Mesele o üretimin pazara ulaşabilmesi, emeğin hak ettiği değeri bulabilmesi, kadınların yalnızca üretimde değil, karar mekanizmalarında da güçlü şekilde yer alabilmesidir. Kısaca kadının aile içerisinde, mahallesinde ve şehir yönetiminde güçlü bir karakter olarak ortaya çıkmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı haklar, yalnızca birer kazanım değil, aynı zamanda bugünün üretken, girişimci ve öncü kadınlarının temelini oluşturan bir vizyonun eseridir. Bugün bizlere düşen görev ise bu mirası büyütmek, derinleştirmek ve geleceğe taşımaktır."

"Bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri kadın girişimcilerdir"

Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı Nurcan Babalık ise Marmara'nın, ülkenin üretim, ticaret ve inovasyon açısından en güçlü ekosistemlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Ancak artık gücü yalnızca üretim kapasitesiyle değil, nasıl üretildiğiyle ve ne kadar sürdürülebilir olduğu ile tanımlıyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik, bugün iş dünyasının merkezinde yer alan en kritik dönüşüm alanıdır. Kaynaklarımızı verimli kullanmak, çevresel etkilerimizi azaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak artık bir tercih değil, ortak bir zorunluluktur. Bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri ise hiç şüphesiz kadın girişimcilerdir" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Bilecik İcra Kurulu Başkanı Nedime Filiz Eğilmez de, "Kadın ekonominin sadece bir parçası değil, ekonominin ve toplumsal düzenin ve dönüşümün ana taşıyıcısı olmalıdır. Bu iki yıl boyunca kadının adının sanayide, iş hayatında, istihdamda ve en önemlisi karar verici merkezlerde, temsil makamlarında çok daha gür ve güçlü bir şekilde yer alması için çalıştık. Kadının sadece 'üreten' değil, 'yöneten ve yön veren' olması gerektiği inancıyla, temsil makamlarındaki yerimizi sağlamlaştırdık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı Bilecik'te Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:44:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı Bilecik'te Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.