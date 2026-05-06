Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı Bilecik'te Yapıldı

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın Organizasyonu ile Bilecik'te yapıldı.

Toplantıda, Marmara'nın farklı illerinden gelen kadın girişimciler fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ergün, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin ülkenin geleceği için zorunlu olduğunu vurguladı. Ergün, kadınların iş dünyasındaki varlığının Türkiye'nin aydınlık yarınları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, oda olarak kadın girişimcilere her platformda destek verdiklerini ifade etti.

Melek Mızrak Subaşı'nın sözleri

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da kadın emeğinin sadece kendi hayatını değil; ailesini, mahallesini ve ülkesini de dönüştürme gücüne sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü mesele sadece 'kadın üretir, kadın başarır' demek değil. Mesele o üretimin pazara ulaşabilmesi, emeğin hak ettiği değeri bulabilmesi, kadınların yalnızca üretimde değil, karar mekanizmalarında da güçlü şekilde yer alabilmesidir. Kısaca kadının aile içerisinde, mahallesinde ve şehir yönetiminde güçlü bir karakter olarak ortaya çıkmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı haklar, yalnızca birer kazanım değil, aynı zamanda bugünün üretken, girişimci ve öncü kadınlarının temelini oluşturan bir vizyonun eseridir. Bugün bizlere düşen görev ise bu mirası büyütmek, derinleştirmek ve geleceğe taşımaktır."

"Bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri kadın girişimcilerdir"

Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı Nurcan Babalık ise Marmara'nın, ülkenin üretim, ticaret ve inovasyon açısından en güçlü ekosistemlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Ancak artık gücü yalnızca üretim kapasitesiyle değil, nasıl üretildiğiyle ve ne kadar sürdürülebilir olduğu ile tanımlıyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik, bugün iş dünyasının merkezinde yer alan en kritik dönüşüm alanıdır. Kaynaklarımızı verimli kullanmak, çevresel etkilerimizi azaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak artık bir tercih değil, ortak bir zorunluluktur. Bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri ise hiç şüphesiz kadın girişimcilerdir" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Bilecik İcra Kurulu Başkanı Nedime Filiz Eğilmez de, "Kadın ekonominin sadece bir parçası değil, ekonominin ve toplumsal düzenin ve dönüşümün ana taşıyıcısı olmalıdır. Bu iki yıl boyunca kadının adının sanayide, iş hayatında, istihdamda ve en önemlisi karar verici merkezlerde, temsil makamlarında çok daha gür ve güçlü bir şekilde yer alması için çalıştık. Kadının sadece 'üreten' değil, 'yöneten ve yön veren' olması gerektiği inancıyla, temsil makamlarındaki yerimizi sağlamlaştırdık" diye konuştu.