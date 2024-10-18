Kadın Girişimciler Ülke Kalkınmasında Kilit Rol Oynuyor

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin kalkınmasının ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların iş gücüne katılmalarıyla mümkün olacağını belirtti.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun "Yeni Çalışma Yılı Açılış Toplantısı", ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Ankaralı kadın girişimcileri, etkin ve verimli çalışmalarından ve kadınları iş dünyasına katılmaya ve girişimci olmaya teşvik etmelerinden dolayı kutladı.

Her girişimci kadının farklı bir hikayesi olduğuna dikkati çeken Ardıç, "Ortak inancımız, başarı dolu bu hikayelere yenilerini eklemek, kadınlarımızın iş hayatında daha güçlü bir şekilde var olmasını sağlayarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek." dedi.

Ardıç, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınmanın temel hedeflerinden olduğuna da dikkati çekti.

Ekonomik özgürlüğünü kazanmış, toplumda daha güçlü yer edinebilmiş kadınların oranının artmasıyla şiddete uğrama riskinin de azalacağını belirten Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin kalkınması, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınları iş gücüne katarak ve ekonomik üretimlerini artırarak mümkün olur. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle kadınlarımızın iş gücüne daha fazla katılmalarını ve eşit şartlarda çalışmalarını sağlayacak çözümler geliştirmemiz gerekiyor."

Ardıç, kadının toplumda güçlenmesinin ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının iktisadi büyüme ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde kilit bir bileşen olduğunu vurgulayarak, "Girişimci kadınlar sadece iş kurmakla kalmayıp kadın istihdamını da artırmakta ve yenilikçilik kapsamında sosyal, çevresel ve ekonomik sorunların çözümüne katkı sağlamaktadırlar." ifadesini kullandı.

"60'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de kurullarda, Ankara'da yer alan 8 oda ve borsadan 378 kadın girişimcinin bulunduğunu bildirdi.

Kurul üyelerinin 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Öztürk, 500 milyon dolar ciro büyüklüğüne ulaştıklarını söyledi.

Öztürk, Kurul olarak 7 alt komitede kadın girişimciliği için projeler hazırlamayı sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada 60'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Mikro ölçekteki kooperatif üyelerimizden makro ölçeğe, hatta ilk 500'e giren firmalarımız kurulumuzda yer alıyor. Bu anlamda Ankara'da hem nitelik hem de nicelik olarak kadın girişimcilerin oluşturduğu en büyük STK'yiz, kuruluz."