Kadın Girişimcilere Eğitim Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimcilere Eğitim Desteği

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, 20 Kasım 2024'te Eskişehir'de başlayacak eğitimler düzenliyor.

13.11.2024 13:44
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Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 yılı sıradaki eğitimini Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Geleceğe iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 yılı sıradaki eğitimini Eskişehir'de gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve işbirliğiyle 20 Kasım 2024 tarihinde başlayacak.

20 Kasım – 20 Aralık 2024 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Eskişehirli kadın girişimcilerin 18 Kasım 2024 tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com/adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Eskişehir Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda yüz yüze ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark oluşturacak alanlara odaklanılacak.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini artırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcilere Eğitim Desteği - Son Dakika

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