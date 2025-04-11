Kadın Girişimcilere Yönelik Dijital Pazarlama Konferansı Yapılacak

Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye yönelik 'Dijital Pazarlama ve E-ticaret Farkındalığı Konferansı' düzenliyor.

Merkezefendi Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Shopsa Akademi işbirliğiyle 14 Nisan Pazartesi 14.00'te ve 15 Nisan Salı günü ise saat 09.30'da Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Dijital Pazarlama ve E-ticaret Farkındalığı Konferansı' düzenlenecek.

Girişimci kadınların E-ticaret hakkında daha fazla bilgi edinmesi için yapılan konferansta, 15 Nisan Salı günü 09.30'da Shopsa Akademi 1. Bölüm, saat 10.00'da iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın konuşması ve protokol konuşmaları, 11.00'de Shopsa Akademi 1. Bölüm devamı, 14.30'da Shopsa Akademi 2. Bölüm ve 16.30'da konferansa katılan girişimci kadınlara Shopsa Akademi tarafından katılım belgesi dağıtılacak.

"Kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız"

Kadın girişimcilerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "E-Ticaret sitemiz Merkez Çarşısı ile kadınlarımızın dijital dünyaya olan yollarını açmıştık. Şimdi de dijital dünya ile bağlarını daha sıkı tutmak için 14-15 Nisan tarihlerinde 'Dijital Pazarlama ve E-ticaret Farkındalığı Konferansı' gerçekleştireceğiz. Girişimci kadınlarımızın her zaman yanında olmak için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ