Kadın Girişimciliği Destekleyen Seminerler Tokat'ta Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimciliği Destekleyen Seminerler Tokat'ta Başladı

Kadın Girişimciliği Destekleyen Seminerler Tokat\'ta Başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği 'Kadınlar için E-Ticaret' semineri, Tokat'ta yaklaşık 60 kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerde e-ticaretin avantajları ve finansal okuryazarlık konuları ele alındı.

25.11.2024 17:19  Güncelleme: 17:25
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini destekleyen seminerler dizisi Tokat'ta başladı.

"Kadınlar için E-Ticaret" seminerlerinin ilki, 22 Kasım'da Tokat Belediyesi iş birliğiyle Gülbahar Hatun Belediye Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 60 kadın kursiyerin katıldığı programda internet üzerinden satışın avantajları, e-ticarete konu ürünlerin belirlenmesi, web sitesi ve çevrim içi pazar yerlerinin kurulması, e-ticaret için sosyal medya araçlarının kullanılması konularında bilgiler verildi. Uluslararası İş Geliştirme Uzmanı Kortan Ersoy, e-ticarete yeni başlamak isteyenlerin izleyeceği yol hakkında bilgi verdi. Programda teorik bilgilerin yanında pratik uygulamalara da yer verilerek, katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Ayrıca sürdürülebilirliğin sağlanması için finansal okuryazarlık, bütçe yönetimi, harcama disiplini ve birikim ile yatırım kavramları ele alındı. Eğitim sonunda katılımcılara Akın Uğurlu tarafından Ajansın Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı tanıtılarak, öncelikleri, destek miktarı ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak ve iş dünyasında liderliklerini desteklemek amacıyla 2024 ve 2025 yılı çalışma temasını "Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı" olarak belirledi. Kalkınma ajansları, bu tema çerçevesinde sağladıkları proje destekleri ve danışmanlık hizmetleriyle kadınların iş gücündeki, toplumsal yaşamda ve girişimcilik ekosistemindeki rollerini güçlendirmeyi hedefliyor. Seminerlerin ikincisi 29 Kasım'da Çorum'da düzenlenecek. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciliği Destekleyen Seminerler Tokat'ta Başladı - Son Dakika

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