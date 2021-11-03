Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon ekimde aylık 2.39 arttı, yıllık yüzde 19.89 olarak gerçekleşti. TÜİK'in verilerine göre, aylık olarak en yüksek artış gösteren ürünler de kalem kalem listelendi.

İKİNCİ SIRADA YÜZDE 44,18 İLE ERKEK MONTU YER ALDI

Fiyatı en fazla artan ürünler, kadın hırkası yüzde 48,26, erkek mont yüzde 44,18, erkek kazak yüzde 41,54, çocuk kazak yüzde 39,98, erkek kaban yüzde 39,80, sivri biber yüzde 36,99, çocuk kaban yüzde 35,91, domates yüzde 32,25, kömür ücreti yüzde 28,69, erkek sweatshirt yüzde 23,52, kadın sweatshirt yüzde 21,85, soba yüzde 19,32, LPG (Araba Tüpü Dolum) ücreti yüzde 19,27, patates yüzde 14,29, tüp gaz ücreti yüzde 12,13, makarna yüzde 9,84, motorin yüzde 6,63, sigaralar yüzde 6,38, bulgur yüzde 6,18, toz şeker yüzde 5,56 oldu.

SARIMSAK YÜZDE 2,44 UCUZLADI

En fazla ucuzlayan ürünler ise; limon yüzde 34,68, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 25,25, elma yüzde 11,96, havuç yüzde 7,43, kuru soğan yüzde 6,14, muz yüzde 5,97, taze fasulye yüzde 4,42, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 3,38, armut yüzde 2,49, tıraş malzemeleri yüzde 2,44, sarımsak yüzde 2,44, plastik mutfak eşyaları yüzde 2,38, pil yüzde 2,07, balık yüzde 0,87, tulum peyniri yüzde 0,64, elektrikli süpürge yüzde 0,62, krem peynir yüzde 0,59, tereyağı (Kahvaltılık) yüzde 0,41, kuzu eti yüzde 0,16, sucuk yüzde 0,07 oldu.