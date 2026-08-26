Kadın Kooperatifi ile İstihdam ve Yöresel Lezzetler

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaklaşık 6 ay önce faaliyete başlayan Hamur Kadın Kooperatifi, kadınlara istihdam alanı oluştururken yöresel lezzetlerin de sofralara ulaşmasını sağlıyor. Mantıdan kete ve içli köfteye, tandır ekmeğinden turşuya kadar çok sayıda ürünün üretildiği kooperatifte çalışan kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sunuyor.

Ağrı Valiliği'nin kent genelinde istihdamı artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Kaymakamlık desteğiyle Aile Destek Merkezi bünyesinde kurulan Hamur Kadın Kooperatifi, kadın emeğinin ekonomik hayata kazandırıldığı önemli merkezlerden biri haline geldi.

Yaklaşık 6 ay önce faaliyetlerine başlayan kooperatifte 7 kadın çalışıyor. Kadınlar burada yöreye özgü ürünleri hazırlayarak hem kendi gelirlerini elde ediyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kooperatif aynı zamanda kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesine ve üretimin içinde yer almasına imkan sunuyor.

Kadın emeği büyüdükçe üretim de artıyor

Hamur Kaymakamı Erkan Minuz, kooperatifin temel amacının kadınlara istihdam alanı oluşturmak olduğunu belirterek, ilçedeki kadınların kendi becerileri doğrultusunda üretim yapabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini söyledi.

Minuz, "Kadınlara istihdam alanı oluşturmak istedik. Buradaki ev hanımlarının en çok yapabildikleri yöresel ürünleri üretmeyi düşündük. Mantı, içli köfte, kete, poğaça, simit ve bu tarz ürünler üretiliyor" dedi.

Ürünlere yönelik talebin arttığını belirten Kaymakam Minuz, kadınların zaman zaman siparişleri yetiştirebilmek için mesai saatlerinin dışında da çalıştığını söyleyerek artan talep doğrultusunda kooperatifin kapasitesinin artırılmasının planlandığını kaydetti.

Minuz, kadınların elde ettiği gelirle aile bütçelerine katkıda bulunmasının yanı sıra sosyalleşmelerinden de büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Onlar mutlu olunca bizler de yaptığımız işin başarısını gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.

"Evde çok sıkılıyordum, şimdi çalışıyorum"

Kooperatifte çalışan kadınlardan Elif Yiğit, çocuklarının büyümesinin ardından evde daha fazla vakit geçirdiğini anlatan kadın çalışan, kooperatif sayesinde hem çalışmanın hem de ailesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Evde çok sıkılıyordum. En azından geliyorum burada çalışıyorum. Üniversiteye giden çocuklarım var. Onlara katkı sağladığım zaman onların da hoşuna gidiyor. Bu işi daha büyütüp ileride kendi mutfağımda çalışmak isterim" ifadelerini kullandı.

"Halk ne isterse onu yapabiliyoruz"

Kooperatifte kadınların yalnızca birkaç ürünle sınırlı kalmadığını belirten kadınlardan Zehra Oruç ise "Kete, mantı, haşhaşlı ve cevizli çörek, sarma, su böreği, mercimek köftesi, içli köfte ve çeşitli tatlılar hazırlıyoruz.Hamur halkı ne ürün isterse biz de ona göre çıkartıyoruz. Halk ne isterse onu yapabiliyoruz. Kendi emeğinin karşılığını almak, ailene katkıda bulunmak güzel bir şey" diye konuştu.