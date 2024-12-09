Kadın Kooperatifi, Nevşehir Ekonomisine Yöresel Lezzetlerle Katkı Sağlıyor

Ekonomi

Nevşehir'de bir araya gelen 7 kadın, kurdukları kooperatif ile hem evlerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ahiler Kalkınma Ajansı ve Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde 2022 yılında kurulan Hereni Kadın kooperatifi özellikle bölgeye has ürünleri üreterek satışa sunuyor.

Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere yöresel lezzetleri tanıtma ve tatma fırsatı sunduklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Raşide Gök; yaptıkları satıştan elde ettikleri gelir ile de hem evlerine hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Hereni Kadın Kooperatifi Başkanı Raşide Gök, "Kooperatifimiz 2022 yılında Ahiler Kalkınma Ajansı ve Ortahisar Belediyesi'nin desteği ile kuruldu. Kooperatifimizde unutulmaya yüz tutmuş tatları üretiyoruz. Özellikle tandır ekmeği, köftür, kitir kabak, perver, tandır halkası ayrıca mantı makarna çeşitlerini üretiyoruz" dedi.

Kooperatif merkezinde yaptıkları ürünleri satışa sunduklarını söyleyen Gök, doğal ürünlere olan ilginin her geçen gün arttığını da söyledi. Yaptıkları ürünleri sosyal medya hesaplarında da satışa sunduklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Gök, yaptıkları ürünleri ve yöresel yemekleri de müşterine kooperatif binasında sunduklarını da belirtti. - NEVŞEHİR