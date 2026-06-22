Kadın Kooperatifi Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Kadın Kooperatifi Projesi İmzalandı

Kadın Kooperatifi Projesi İmzalandı
22.06.2026 09:49
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Tortum'daki kadın kooperatifinin projesi, kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Tortum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin "Kadın Üretiyor Kooperatif Güçleniyor Tortum Turizmle Kalkınıyor!" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu proje ile; kadınların iş gücüne katılımının artırılması, kooperatifin marka tescil süreçlerinin tamamlanması, yöresel ürünlerin e-ticaret ve sosyal medya entegrasyonu ile ulusal pazarlara açılması, Stratejik yönetim, marka yönetimi, pazarlama ve iletişim alanlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje sayesinde kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımı desteklenirken, yerel esnafın rekabet gücü artırılacak ve Tortum ilçesi turizmine sürdürülebilir katkı sağlanacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Kooperatifi Projesi İmzalandı - Son Dakika

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