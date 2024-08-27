Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Kapanma Uygulamasından Muaf Tutulacak

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024'ten itibaren haftada bir gün kapanması uygulamasından, kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verildiği ve uygulamanın 1 Temmuz 2024'te başladığı hatırlatıldı. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görüldüğü belirtilen açıklamada, "Ülkemizin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA