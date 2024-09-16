Kadın Liderler Gayrimenkul Sektöründe Güçleniyor

Ekonomi

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu (GKL), faaliyetlerine Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) çatısı altında devam edecek.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, GKL, sektörün çatı kuruluşu GYODER ile güçlerini birleştirdi.

Kadın çalışanların liderlik rollerini güçlendirme hedefiyle yola çıkan GKL, GYODER ile işbirliği sayesinde yeni bir döneme girerken, sektörde çeşitliliği artırıp, daha büyük projelere imza atmayı amaçlıyor.

Bu işbirliği ile GYODER'in "Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji"den oluşan 4T Prensipleri kapsamındaki "Toplum" vizyonuna ivme kazandırmak planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkul sektöründe kadın liderlerin varlığını güçlendirmeyi ve sektörde çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"GKL Platformu'nun GYODER çatısı altında faaliyet göstermesi, sadece sektörümüze değil, aynı zamanda topluma da değer katacak bir adımdır. Kadınların liderlik ettiği projelerin ve girişimlerin, sektörümüzün sürdürülebilirliğine ve yenilikçiliğine olan katkısı yadsınamaz. Birlikte daha güçlü olduğumuza inanıyor ve GYODER çatısı altında gerçekleştirilecek işbirlikleri ve projelerle gayrimenkul sektöründe kadınların daha görünür ve etkin rol almasını hedefliyoruz."

GKL'nin son 3 yıldır başkanlığını yürüten Akiş GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar da bu süre zarfında platform olarak birçok başarılı projeye imza attıklarını ve sektörde önemli bir farkındalık yarattıklarını ifade ederek, "GYODER çatısı altında bu başarıların daha da artacağına inanıyorum. Kadın liderlerin gücüyle sektörümüzde çeşitliliği ve yenilikçiliği desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemde GKL Koordinatörlüğü görevini Didem Hiçyorulmazlar'dan devralacak Mesa Holding Baş Hukuk Müşaviri Pınar Ersin Kollu, GYODER ile platformun daha geniş kitlelere ulaşarak sektördeki kadınların güçlenmesi için çalışmalarını hızlandıracaklarını ve birçok yeni projeye imza atacaklarını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, yeni dönemde üniversiteler ile ortak projeler yürütecek olan platform, sektördeki kadın profesyonellerin eğitim ve kariyer gelişimlerine destek olacak. Mentörlük projesi kapsamında deneyimli kadın liderler, genç yeteneklere rehberlik ederek onlara profesyonel yolculuklarında kılavuzluk edecek.

Ayrıca erkek egemen bir sektörde kadın olmanın dinamikleri üzerine de bir araştırma yapacak olan GKL Platformu, düzenleyeceği konferanslar, atölye çalışmaları, ağ oluşturma toplantıları ve seminerlerle kadınların daha sık bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını teşvik edecek.