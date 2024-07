Ekonomi

Kadın yetiştirici aldığı tarım destekleriyle aile işletmesini büyüttü

DENİZLİ - Denizli'de aile işletmeciliği yapan Mukadder Akar, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle almış olduğu ekipmanlarla zor şartlarda yapmış olduğu işlerinde büyük kolaylık yaşadı.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Mukadder Akar, 2022 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 'Süt Sığırcılığı' kursuna katıldı. Aldığı eğitim sırasında bu konuda desteklemelerin olduğu bilgisine ulaşan kadın yetiştirici, kursu başarıyla tamamlamasının ardından başvuru yaparak tarımsal desteklemelerden faydalandı. Çiftçilikle geçimini sağlayan Akar, hayvan sayısını kısa sürede iki kat artırarak, kullanmış olduğu desteklerle yapılan işlerde büyük kolaylık yaşadı.

Eşi ve çocuklarıyla bu işi yapmaya devam edeceklerini dile getiren yetiştirici Mukadder Akar, "Daha önce benim hayvancılıkla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Evlendiğimde eşim hayvancılıkla uğraşıyordu. Ben de onunla beraber her şeyi öğrendim. Hayvanları sağıyoruz yemlerini eşim yem karma makinesi ile karma işlemini yapıyor daha sonra yemlerini veriyorum. 20'ye yakın hayvanımız var. 10 tanesi sağılıyor, 5 tanesi gebe ve 4 tane de buzağımız var. Eşim ve çocuklarım ise bana destek oluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yapmış olduğu süt sığırcılığı kursuna katılarak buradan desteklemelerin olduğu bilgisine ulaştım daha sonra başvuru yaptık ve desteklerimiz çıktı. Süt sağım sistemi, süt soğutma tankı, yem karma ve ezme makinesi, fırçalar, buzağılıklar ve sulukları Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerden alarak faydalanmaya başladık. Çok zor şartlarda hayvancılık yapıyorduk ama bu destekleri aldıktan sonra işlerimiz kolaylaştı hem maddi hem manevi ve zamandan her türlü kazanç sağladık. Benim tavsiyem bu işi yapacak olanlar bu tür desteklerden mutlaka faydalansın süreçten korkmasınlar istedikten sonra her şey oluyor. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına çok teşekkür ederim" dedi.