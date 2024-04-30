Kadınlar, doğal ürünlerle ilçe pazarında satış yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kadınlar, doğal ürünlerle ilçe pazarında satış yapıyor

Kadınlar, doğal ürünlerle ilçe pazarında satış yapıyor

Baharın gelmesiyle kadınlar, kendi yetiştirdikleri ürünlerin yanı sıra doğada kendiliğinden yetişen bitkileri de ilçe pazarında satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Giresun'un köylerinde yaşayan kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünler ve yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarlarda satarak gelir elde ediyor. Üreten herkese pazarda yer olduğu belirtiliyor.

30.04.2024 16:25
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Baharın gelmesiyle kadınlar pazarındaki ürün çeşitliliği de arttı. Çoğu doğada kendiliğinden yetişen dikenucu, geldirdik, kabalak gibi bitkileri toplayarak kendi yetiştirdikleri ürünlerle beraber ilçe pazarında satan kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Giresun'un köylerinde yaşayan kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünler ile yetiştirdikleri sebze ve meyveleri ilçelerin pazarlarında satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kendi yetiştirdikleri ürünlerle beraber, doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin de pazarda yoğun ilgi gördüğünü anlatan Atike Sefer, "Bahar mevsimi geldiği için pazarda sattığımız ürünlerde arttı. Kendi yetiştirdiğimiz lahana, bezelye, kıvırcık, yeşil soğan gibi ürünlerin yanı sıra doğada kendiliğinden yetişen kabalak, galdirik, dikenucu olarak bilinen melocan da toplayarak pazara getiriyoruz. Bu tezgahta sattığım her şey organik ve tazedir. Köyde sabah erken saatlerde tarlalardan topladığım sebze ve meyveleri pazara getiriyorum. Yeter ki üretim olsun üretilen her şeyin pazarda müşterisi oluyor" dedi.

Üretilen her ürünün pazarda yeri var

Her ne kadar kadınlar pazarı olsa da üreten herkese pazarda yer olduğunu ifade eden Aydın Öztürk ise, "Artık köylerde pek üreten kalmadı. Köylüler de gelip lahanasını pazardan alır duruma geldi. Oysaki köylerde sadece ekip diktiğin değil doğada kendiliğinden yetişen birçok bitki de ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. Ben bir emekli olmama rağmen köyde üretip gelip pazarda satıyorum ve ihtiyacımı karşılıyorum. Üreten herkese pazarda yer olduğu gibi üretilen her şeyinde alıcısı oluyor" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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