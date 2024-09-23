Kadınlar için E-Ticaret Semineri Amasya'da - Son Dakika
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Ekonomi

Kadınlar için E-Ticaret Semineri Amasya'da

Kadınlar için E-Ticaret Semineri Amasya\'da

OKA, kadın istihdamını desteklemek amacıyla Amasya'da e-ticaret semineri düzenliyor.

23.09.2024 10:29
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlediği "E-Ticaret'e ve Girişimciliğe İlk Adım Seminerleri"nin ilkini Amasya'da yapılacak.

Amasya'da 25 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek program, kendi işini kurmak isteyen kadınlar ve gençler başta olmak üzere e-ticaret ve e-ihracata ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak. Amasya TSO Konferans Salonunda 09.30-17.00 saatleri arasında yapılacak programa kayıt yaptırarak katılmak mümkün. Programda; İnternet Üzerinden Satışın Avantajları, E-Ticarete Konu Ürünlerin Belirlenmesi, Web Sitesi ve Çevrim İçi Pazar Yerlerinin Kurulması, E-Ticaret İçin Sosyal Medya Araçlarının Kullanılması konularında eğitim verilecek. Girişimcilere yönelik vergi düzenlemeleri ile KOSGEB'in girişimcilik destekleri hakkında bilgilerin de verileceği programın son bölümünde ise Amasya'nın kadın girişimcileri başarı hikayelerini paylaşacak.

Kadın girişimciliği ve kadın istihdamı teması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak ve iş dünyasında liderliklerini desteklemek amacıyla 2024 ve 2025 yılı çalışma temasını "Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı" olarak belirledi. Kalkınma ajansları, bu tema çerçevesinde sağladıkları proje destekleri ve danışmanlık hizmetleriyle kadınların iş gücündeki, toplumsal yaşamda ve girişimcilik ekosistemindeki rollerini güçlendirmeyi hedefliyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, amasya, Kadın, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar için E-Ticaret Semineri Amasya'da - Son Dakika

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