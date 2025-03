Kadınlar İçin Farkındalık Kampanyası

Mercedes-Benz Türk, üretim sahasında istihdama katılan kadınların ilham verici hikayesi ile başlattığı "Kadınların yapamayacağı iş yok" farkındalık kampanyasını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İşin cinsiyeti yok, kadınların yapamayacağı iş yok" mesajı ile pekiştirerek sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması ve kadınlara sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği tanınması konularındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İşin cinsiyeti yok, kadınların yapamayacağı iş yok!" mesajını vererek bir farkındalık kampanyası gerçekleştirdi. Kampanya kapsamında, şirketin farklı birimlerinde görev alan kadın çalışanlar, iş hayatında karşılaşılan ön yargılı sözlerin, Mercedes-Benz Türk'te yer almadığını, işin cinsiyetinin olmadığını, etkileyici ifadelerle gösteriyor. Şirket, 8 Mart'ta yayınladığı özel film ile de "İşin cinsiyeti yok!" mesajıyla, kadınların üretimde, teknolojide, direksiyonda ve karar alma mekanizmalarında aktif rol aldığını gözler önüne seriyor. Filmde, şirketin kadın mühendisleri desteklemek için hayata geçirdiği "Mühendisliğin Yıldızları" programından bir bursiyere de yer verilerek, kadının iş hayatındaki gücünün ve etkisinin altı çiziliyor.

Üretimdeki kadın çalışan oranı iki katına çıktı

Mercedes-Benz Türk, uzun yıllardır sürdürdüğü "Çeşitliliklerin Yönetimi" çerçevesinde kadınların yeteneklerinin ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, eşit fırsatlara ve haklara sahip olmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Şirket, özellikle ağır ticari araç sektöründe kadınların tercih etmeyeceği varsayılan kaynak, robot, forklift operatörlüğü gibi alanlarda kadınların mesleki yeterliliklerini sağlamak, kadınları sektöre kazandırmak ve mevcut istihdamın sürekliliği için önemli adımlar atıyor. Şirket, son olarak bu kapsamda hayata geçirdiği "Kadın Kaynak Operatörlüğü Meslek Edindirme Programı"nı titizlikle sürdürüyor, İŞKUR iş birliği ile program kapsamındaki kadın kaynak operatörlüğü eğitimleri ile sektörel istihdama destek oluyor. Mercedes-Benz Türk bu kapsamda, üretim sahası kadın çalışan oranını bir önceki seneye kıyasla yaklaşık iki katına çıkardı.

Üretimden teknolojiye, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına her alanda kadınların imzası var

Mercedes-Benz Türk'ün kadınların yönetim kadrolarında ve liderlik rollerinde etkin bir şekilde yer almalarına verdiği önem, mevcut kadın çalışan oranlarıyla da destekleniyor. Yüzde 25'lik kadın ofis çalışanlarının olduğu Türkiye Otomotiv Sanayiinde, şirketin üst yönetim kadın yönetici ile kadın ofis çalışan oranları yüzde 30'un üzerinde. Bunlara ek olarak Mercedes-Benz Türk, kadın yönetici ve kadın çalışan sayılarına yönelik sayısal hedefler koyuyor ve bu hedefleri takip ediyor. Yönetici değerlendirme ve atama süreçlerinde adaylar arasında en az 1 kadın aday olmasına dikkat eden şirketin, İcra Kurulu'nda kadın üye oranı ise yüzde 25.

Fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı kadın mühendis adayları destekleniyor

Mercedes-Benz Türk eğitim, spor ve kültür-sanat odaklı sürdürdüğü sosyal fayda programları ve sponsorluklarıyla da pek çok alanda kadınların profesyonel hayatlarına ve kişisel gelişimlerine destek oluyor. Şirket, fırsat eşitliği ilkesiyle sürdürdüğü Mühendisliğin Yıldızları Programı kapsamında, 2018 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan başarılı kadın mühendis adaylarını destekliyor. Sağlanan eğitim bursunun yanı sıra, bursiyerlerin gelişimi için çeşitli etkinlik, toplantı ve eğitimler düzenlenen program çerçevesinde ayrıca Mercedes-Benz Türk yöneticileri öğrencilere mentorluk yaparak, profesyonel hayatlarında daha başarılı olabilmeleri için yol gösteriyor. Ayrıca şirket, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile başlattığı 'Her Kızımız Bir Yıldız' Programı ile de her yıl Türkiye'nin dört bir yanından ihtiyaç sahibi 1.000 'Yıldız Kız'a eğitim bursu ile kişisel gelişim desteği sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 20. yılını kutladığı 'Her Kızımız Bir Yıldız' programı ile uzun soluklu ve sürdürülebilir fayda yaklaşımını da vurguluyor.