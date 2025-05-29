Kadınlar İzmir'de Teknolojiyi Keşfetti - Son Dakika
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Ekonomi

Kadınlar İzmir'de Teknolojiyi Keşfetti

Kadınlar İzmir\'de Teknolojiyi Keşfetti
29.05.2025 09:54
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Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, İzmir'de 200 kadını teknoloji ve finansla buluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanında kadınları teknoloji ve finans dünyasıyla buluşturan Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, İzmir'de 200 katılımcıyla bir araya geldi. Kripto varlıktan yapay zekaya, blokzincir teknolojisinden siber güvenliğe kadar geniş bir eğitim yelpazesi sunan akademi, kadınların dijital ekonomideki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin öncü kripto varlık platformu Binance TR ile Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğiyle kurulan Binance Teknolojide Kadın Akademisi, İzmir'de 200 katılımcıyla bir araya geldi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlik yoğun ilgiyle karşılandı.

Finansal teknolojilerden yapay zekaya, Web 3.0'dan blockchain ve siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede düzenlenen eğitimlerle kadınların dijital dünyadaki yetkinliklerini artırması hedeflendi. Katılımcılar, alanında uzman isimlerden dijital stratejiler, algoritmik trade, NFT, dijital cüzdan kullanımı ve siber güvenlik konularında bilgi aldı.

Bugüne kadar Türkiye'nin 54 ilinde toplam bin 700'den fazla kadına ulaşan Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, büyüme hedeflerini sürdürüyor. İzmir etkinliğinin açılışına Binance TR Büyüme Yöneticisi Sena Dereli, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Direktörü Tuba Kesen Umar katıldı.

Etkinliğe Yaşar Üniversitesi video ve medya desteği sağladı. Eğitimin sonunda yapılan ödüllü bilgi yarışmasını kazanan 10 üniversite öğrencisine ve 3 katılımcıya Lenovo Türkiye tarafından tablet hediye edildi.

"Kripto dünyası çok yakında hepimizin hayatında olacak"

Açılışta konuşan Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, kadınların geçmişte finansal sistemlere erişimde yaşadığı zorlukları hatırlatarak, "Bütün işi kadınlar yapıyor ama finansal işlerin içinde babalar, abiler, eşler var. Binance TR ile birlikte, geleceğin finansı olan kripto dünyasının çok yakında hepimizin hayatında olacağını düşünerek yapay zeka çağında web3, dijital cüzdan, dijital para, nft, kripto borsası, kripto analizi ve blokzincir konularına yönelmek istedik" ifadelerine yer verdi. Öney, değişen finansal sistemlere vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sabah uyandığımızda bankalardaki sistemlerin ve bildiğimiz para birimlerinin değiştiğini, dijital cüzdanların çok daha fazla kullanılacağını göreceğiz. Bu gelecek çok yakın. Kripto borsasında inanamayacağınız kadar güçlü kadın rol modeller var. Biz neden yapmayalım? İzmir'e çok güveniyorum. Buradan anlatan, öğreten rol model kadınların çıkacağına inancım sonsuz."

Kadınların finansal özgürlüğü için teknoloji köprüsü

Binance Türkiye Büyüme Yöneticisi Sena Dereli, projenin önemine değinerek şunları söyledi:

"Binance TR olarak, çeşitlilik ve eşitlik anlayışı temel ilkelerimiz arasında yer alıyor. Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte yürüttüğümüz bu işbirliği, genç kadınların finansal teknoloji ve blokzincir gibi hızla gelişen sektörlere aktif katılımını teşvik ediyor. Kripto varlıklar sayesinde, kadınların finansal kararlarını bağımsız şekilde alabilmelerine ve ekonomik özgürlüklerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece, finans dünyasının dönüşümünde kadınların güçlü şekilde söz sahibi olmasını destekliyoruz."

İzmir'in girişimcilik ekosisteminde kadınlara destek

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Direktörü Tuba Kesen Umar ise etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"İzmir'in girişimcilik ekosisteminde kadınların teknoloji alanında güçlenmesi bizim için büyük önem taşıyor. İzQ olarak bu tür eğitimlere iş birliği çerçevesinde ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Teknoloji ve inovasyonda lider olma vizyonu ile faaliyetlerimizi yürüttüğümüz İzQ olarak şehrimizde, kadınların dijital dönüşümün öncüsü olmalarını destekliyoruz. Bu akademi, katılımcıların sadece bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda güçlü bir network oluşturmalarını da sağlıyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Kadın, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar İzmir'de Teknolojiyi Keşfetti - Son Dakika

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