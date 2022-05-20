Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor

20.05.2022 16:26
Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Birecik ilçesine kazandırdığı Kadın Destek Merkezindeki kurslara katılan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Birecik ilçesine kazandırdığı Kadın Destek Merkezindeki kurslara katılan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Merkezdeki kurslara katılan kadınlar hayata pozitif bakıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Birecik Kadın Destek Merkezindeki kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Okuma yazma, el sanatları, ahşap boyama, dikiş, giyim, spor ve Kur'an-ı Kerim Kurslarıyla kadınlara eğitim veriliyor.

Birçok branşta uzman öğreticiler tarafından verilen eğitimlerle kadınlar, kurslara aktif katılım sağlarken, çocuklar ise Kadın Destek Merkezindeki kreşte oyun oynayarak vakit geçiriyor. Kreşte çocuklara uzman öğreticiler tarafından resim ve boyama dersleri de veriliyor. Birecik Kadın Destek merkezindeki atölye çalışmasına katılan kadınlar, bir yandan el becerilerini geliştirirken, diğer yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Torununa bakmak için Adana'dan Birecik'e gelerek Kadın Destek Merkezindeki Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 50 yaşındaki Eşe Orçun "Adana'dan geldim, burada misafirim. Kızımın evinde çocuğuna bakıyorum. Kuran okumayı çok istiyordum, Kuran öğrenmeyi. Buraya nasip oldu ve şu anda da çok güzel öğreniyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu. Kursa katılan diğer kursiyerler ise destek merkezinde verilen eğitimlerle okuma yazma öğrendiklerini ve el becerilerini geliştirdiklerini ifade ettiler.

Kurs öğreticileri ise Birecik Kadın Destek Merkezinde farklı branşta kurs verdiklerini belirterek eğitime katılan kadınların yanlarında getirdikleri çocuklarına kreşte el becerilerini geliştirmeleri amacıyla resim ve boyama eğitimi verdiklerini söylediler. - ŞANLIURFA

Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor
Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor
Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor
Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor
Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor

YORUMLAR
500
Onlar adeta görünmez! Tarım işçisi kadın ile 3 çocuğu doğduklarından beri kimlikleri olmadan yaşıyorlar Onlar adeta görünmez! Tarım işçisi kadın ile 3 çocuğu doğduklarından beri kimlikleri olmadan yaşıyorlar Kick boksta dünya üçüncüsü olan Şıhanlıoğlu'nun hedefi şampiyonluk Kick boksta dünya üçüncüsü olan Şıhanlıoğlu'nun hedefi şampiyonluk
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, oyunlar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:34:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement