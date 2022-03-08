'Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak' proje tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

'Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak' proje tanıtımı yapıldı

08.03.2022 13:53
'Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak' proje tanıtımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyoruz' programı kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülecek 'Anka Kuşu Misali Kadınlarımız Zeytinleri ile Birlikte Doğacak' projesinin tanıtımı Tarım ve Orman İl...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyoruz' programı kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülecek 'Anka Kuşu Misali Kadınlarımız Zeytinleri ile Birlikte Doğacak' projesinin tanıtımı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Vali Orhan Tavlı'nın katılımı ile yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, üreten her kadının başlarının üstünde yeri olduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. Saylak, "Yapılan her tarımsal projede Bakanlığımız, Valiliğimiz ve müdürlük olarak sizlere pozitif ayrımcılık tanıyor. Daha önce zeytinin kayıpsız, kaliteli zeytinyağı projesini üç yıl sürdürdük. Bu sene 1 Nisan Cuma günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda 3'üncü Kaliteli Zeytinyağı ödül törenini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 5'inci yılda ulusal düzeyde bu yarışmayı Ulusal düzeyde referans bir yarışma olması. Bunun dışında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak zeytinlerin korunması, verimsizliğin giderilmesi projesinin ikinci yılını uyguluyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, son günlerde zeytinime dokunma gibi seslerin yükseldiğini hatırlatarak, "Zeytinleriniz emanetimizdir. Bu zeytinler bizim değil, gelecek kuşakların zeytini. Biz burada tüm kurumlar ile tarımsal üretimimizin arkasında dimdik duruyoruz. Muğla sadece bir turizm kenti değil. Muğla çok önemli bir tarım kenti. Bu sürdürülebilsin diye gelecek kuşaklarımıza su kaynaklarımızı kirletmeden teslim etmek adına topraklarımızı kimyasal ilaç kalıntıları ile kirletmeyelim diye üreticilerimizin bitkisel üretimde, hayvansal üretimde kullandığı kimyasal ilaçların, ambalaj atıklarının derelere, toprağa karımaması için Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıkları Toplanması ve Bertaraf projesini start vereli 9 ay oldu" dedi.

Proje tanıtım töreninde konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, önce kadın, önce tarım diyerek, "2020 yılında göreve başladığımda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ön tarım dedik. Seydikemer Tarımsal Süt Organize Sanayi Bölgesini hayata geçirmek üzere Tarım Bakanlığımızın desteği ile bu projeyi tanımı ve turizmi destekleyecek proje olarak bakıyoruz. Bu projemiz yaklaşık 500 milyon liralık bir proje. Bu projemiz bu yıl içinde resmiyet kazanacak. Tarımsal projeler bir taraftan hayata geçerken, hayvansal projeler de ağırlık veriliyor. Yaptığımız çalışmalarda özellikle hastalıktan ari işletmelerin Muğla için önemli olduğunu müşahade ettik. Burada en üretken olan kadınlarımız. Yaptığımız çalışmalarda tarımsal üretimi katma değeri yüksek ürünler elde ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bakanlık tarafından onaylanan projenin sunumunu Dr. Ayça Akça Uçkun yaptı. Uçkun, zeytin yetiştiriciliği açısından sürdürülebilirlik sağlanması için yanan zeytin ağaçlarının rehabilitasyon çalışmaları, su hasadı yöntemleri, organik atıkların değerlendirilmesi açısından sürdürülebilirliğin sağlanması için kompost yapımı, zeytin yan ürünlerinin değerlendirilmesi için ara ziraat sabun yapımı çalışmalarının yapılmasının amaçlandığı açıkladı. - MUĞLA

'Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak' proje tanıtımı yapıldı
'Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak' proje tanıtımı yapıldı
'Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak' proje tanıtımı yapıldı

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA ALTIN MAKAS BAĞ BUDAMA YARIŞMASI TEKİRDAĞ'DA ALTIN MAKAS BAĞ BUDAMA YARIŞMASI

Orhan Tavlı, Araştırma, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak' proje tanıtımı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Ukrayna-Rusya savaşında kimin arabuluculuğu işe yarar? Washingnton Post: Bennet ve Erdoğan, Guardian: Bennet diyor!
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: 'Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak' proje tanıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement