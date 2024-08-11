Ekonomi

Kadınların 40 derece sıcakta zorlu Antep fıstığı mesaisi

Tarım işçisi kadınlar, 40 derece sıcakta Antep fıstığı hasat ediyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Gaziantep'te kadın tarım işçileri, 40 derece sıcağa rağmen Antep fıstığı hasat ederek ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

Gaziantep'teki kavurucu sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, kentin en önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığı yetiştiricilerinin ise yüzünü güldürüyor. Fıstığın olgunlaşması ve daha iyi tat vermesi için sıcağın olması gerektiğini belirten Antep fıstığı yetiştiricileri, yüksek rekoltenin sevincini yaşıyor. Hasat vaktinin gelmesi çiftçiler kadar tarım işçilerini de sevindirirken, fıstık bahçelerinde 40 dereceyi aşan sıcaklarda açık arazilerde çalışan işçiler, gün boyunca Antep fıstığı toplayarak geçimlerini temin etmeye çalışıyor.

Gaziantep'te son yılların en yüksek rekoltesi beklenen Antep fıstığının ilk mahsulü olan baklavalık boz fıstığın hasadı başlarken, gün ışığıyla fıstık tarlalarına giden kadın tarım işçileri, gün batımına kadar 40 derecelik sıcağın altında çalışıyor. Gastronomi şehri Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünü olan Antep fıstığında, baklavalık boz fıstığı toplamak için gün boyu zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada çalışan kadın tarım işçileri, hünerli elleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kentte 40 dereceyi bulan sıcaklığın altında çalışan ve çoğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, günde bin TL kazanıyor.

"Sıcak hava bizi çok bunaltıyor ama ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz"

Kadın tarım işçileri, merdiven yardımıyla ağaçlardan topladıkları fıstıkları traktöre dolduruyor. Zaman zaman sıcak havadan bunalan kadınlar, kısa molalarla ağaç gölgelerinde dinleniyor. Sıcak havada çalışmanın çok zor olduğunu söyleyen kadın işçilerden 65 yaşındaki Döne Takıl, "Sabah saat 06.30'da tarlaya geliyoruz, akşam 17.00'a kadar çalışıyoruz. Sıcak hava bizi çok bunaltıyor. Sıcaklık zaman zaman 42 dereceyi buluyor. Hava sıcak ama mecbur çalışıyoruz. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. Ailemin geçimini sağlamak için sıcakta çalışıyorum. Her gün fıstık toplamaya geliyoruz" dedi.

"Sıcak havada fıstık toplamak zor ama zevkli oluyor"

Aile bütçelerine katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getiren işçilerden Şemsiye Taşan ise, "Bu sıcak havada fıstık toplamak zor ama zevkli oluyor. Sıcak havaya rağmen arkadaşlarla birlikte fıstık toplamaya geliyorum. Bu tarlada çalışan işçilerin tamamı da kadınlardan oluşmaktadır. Bu şekilde ailemizin geçimine katkı sağlıyoruz. Hayat şartları zor olduğu için artık evde sadece bir kişinin çalışması yeterli olmuyor. Biz de eşlerimize ve çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Hava sıcaklığı 42 dereceyi buluyor. Fakat sıcak havaya rağmen çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ailemizin bütçesine katkı sağlamak için çalışıyoruz"

Ayşe Şahin de sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olduğunu ve aile bütçesine katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Fıstık toplamak için Nizip'ten geliyoruz. Fıstık bahçesine sabah 06.30 gibi geliyoruz ve akşam 17.00'a kadar çalışıyoruz. Bu bahçede çalışan işçilerin tamamı kadınlardan oluşmaktadır. Ailemizin bütçesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Çalışmamız ailemiz için ek bir gelir oluyor. Zaten hasat döneminde de belirli günlerde geliyoruz. Antep fıstığı hasadı bir ay gibi sürüyor. Bu sene de fıstığımız maşallah çok güzel. Boz fıstıkta hava daha çok sıcak oluyor. Ben fıstık toplarken hava biraz daha serin oluyor ve günlerde biraz daha kısalmış oluyor. Boz fıstık toplamak daha çok zor oluyor. Çünkü tam sıcak havaya denk geliyor. Ekibimizin tamamı kadın olduğu için vaktin nasıl geçtiğini de pek bilmiyoruz. Hava sıcak ama zamanımız çok güzel geçiyor" diye konuştu.