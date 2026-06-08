Kadınların Ekonomideki Rolü Vurgulandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, büyümenin yalnızca üretimi artırmakla sınırlı olmadığını, insan kaynağının ekonomiye daha etkin kazandırılmasını da kapsadığını belirterek, "Bu nedenle kadınların iş gücüne, girişimciliğe, liderliğe ve sermaye piyasalarına daha güçlü katılımı, Türkiye'nin gelecekteki büyüme hikayesinin temel unsurlarından biridir." ifadesini kullandı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden kadın liderler, bakanlar, şirket üst yöneticileri ve girişimciler, İstanbul'da "Kadınlar: Cesur Bir Geleceğe Köprüler Kurmak" temasıyla düzenlenen 2026 Küresel Kadın Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirvenin "Türkiye ile İş Yapmak" oturumundaki konuşmasına yer verilen TSPB Yönetim Kurulu Başkanı ve QNB Invest Üst Yöneticisi (CEO) Pamir Karagöz, Türkiye'nin köklü üretim kültürü, ekonomik yapısındaki çeşitlilik ve küresel tedarik zincirlerindeki stratejik konumu sayesinde 1,6 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüklüğüne ulaşan dinamik bir ekonomi olduğunu belirtti.

Karagöz, "Anadolu'nun tarihsel mirasından Cumhuriyet'in modernleşme vizyonuna, üretimden teknolojiye ve coğrafi avantajlardan sermaye piyasalarına uzanan Türkiye hikayesinin ortak noktası, potansiyeli değere dönüştürme kapasitesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye için en önemli fırsatın, potansiyelini başta kadınlar olmak üzere daha geniş bir katılımla harekete geçirmek olduğunu aktaran Karagöz, "Çünkü büyümenin bir sonraki aşaması yalnızca üretimi artırmak değil, insan kaynağını daha etkin şekilde ekonomiye kazandırmaktır. Bu nedenle kadınların iş gücüne, girişimciliğe, liderliğe ve sermaye piyasalarına daha güçlü katılımı, Türkiye'nin gelecekteki büyüme hikayesinin temel unsurlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz, Türkiye'nin son 10 yılda yüzde 6,3 büyüme performansıyla yalnızca bir yükselen pazar değil, üretim, dayanıklılık ve bağlantısallık üzerine kurulu bir büyüme platformu haline geldiğini ifade etti.

Pamir Karagöz, "Güçlü sanayi altyapısı, stratejik konumu, genç ve uyum sağlayabilen nüfusu, gelişen teknoloji ekosistemi ve derinleşen sermaye piyasalarıyla Türkiye, küresel değer zincirlerinde giderek daha önemli bir rol üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin üstlendiği bu rolde kadınların kalkınma ve büyüme hikayesinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Karagöz, şunları kaydetti:

"Kadınlar yalnızca bu dönüşümün bir parçası değil, aynı zamanda en temel taşıdır. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana güçlenen kadın varlığı, bugün Türkiye'nin en büyük beşeri sermaye potansiyellerinden biridir. Kadınların iş gücünde, girişimcilikte, liderlikte ve sermaye piyasalarında daha güçlü temsil edilmesi yalnızca toplumsal ilerleme değil, aynı zamanda ekonomik büyümenin de en güçlü çarpanlarından biridir. Hedefimiz, üretim mirasını ve insan sermayesini daha fazla AR-GE, yüksek katma değerli inovasyon ve kapsayıcı bir ekonomik yapı ile birleştirerek Türkiye'yi küresel ekonomide daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımaktır."