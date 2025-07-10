Kağıtçıbaşı Ödülü Başvuruları Devam Ediyor

Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından uygulamaya konulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'nün bu yılki başvuruları 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın bilimsel mirasını yaşatan ve Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından yürütülen etkinlik, toplumsal gelişmenin insani boyutuna odaklanan araştırmaları desteklemek amacıyla veriliyor.

Ödül sürecini, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda araştırma ve uygulama merkezi KOÇ-KAM ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, akademik paydaşlar olarak destekliyor.

Bu yıl 180 bin lira olarak belirlenen ödül için katılımcılar, 30 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek. Başvuranların doktora derecesine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, üniversitelerin akademik kadrosunda ya da bilimsel araştırmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarında görev yapması gerekiyor. Doktora mezuniyetinin üzerinden 4 yıldan fazla süre geçen adaylar ise başvuruda bulunamıyor.

Ödüle, insan gelişimine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan, eğitim, insanca yaşam koşulları, sağlık, bakım emeği, çocukluk, yaşlılık, yoksulluk, toplumsal dışlanma, refah gibi toplumsal ilerlemeyle doğrudan bağlantılı konularda çalışma yapan katılımcılar, araştırma çıktılarıyla başvurulabiliyor.