Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, memurların sosyal denge tazminatında iyileştirme yaptı

Ekonomi

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu belediye bünyesinde hizmet veren memurların sosyal denge tazminatında iyileştirme yaptı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, belediye bünyesinde çalışan personelin haklarına yönelik iyileştirmelerdeki özverili çalışmasıyla personele verdiği değeri bir kez daha göstermiş oldu. Memurlara yönelik yapılan çalışmada, sosyal denge tazminatında yüzde 70'den yüzde 100 ile yüzde 120 arasında artış yapıldı.

İşçi kadrosunda hizmet veren çalışanların haklarında da düzenleme yapılacağını belirten Başkan Çırpanoğlu, personelinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. - ANKARA