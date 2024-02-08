Kahramanmaraş Depreminin Türkiye Ekonomisine Etkisi Araştırması Sonuçları Açıklandı

Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "6 Şubat Kahramanmaraş Depreminin Türkiye Ekonomisine ve Mali Müşavirlere Etkisi Araştırması" sonucunda deprem nedeniyle meydana gelen maliyetler için yaklaşık 98 milyar dolarlık finansman ihtiyacının ortaya çıktığının tespit edildiğini bildirdi.

Kartaloğlu, TÜRMOB Genel Merkezi'nde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Deprem bölgesinde sosyal ve ekonomik sorunların hala devam ettiği ve zaman geçtikçe hayatın çok daha zorlaştığı izlenimini edindiklerini anlatan Kartaloğlu, depremlerde 61 meslektaşının vefat ettiğini söyledi.

Kartaloğlu, bölgedeki meslek mensuplarının, faaliyetlerini yeniden yerine getirebilmeleri için konteyner ofisler kurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük acılar içinde TÜRMOB ve meslek camiamız olarak büyük bir gurur yaşadık. TÜRMOB yaptığı destekler ve dayanışmayla iki ödüle layık görüldü. Strongbosses Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Lider Marka Ödülleri kapsamında 'Yılın Meslek Kuruluşu' ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından düzenlenen 13. İç Denetim Farkındalık Ödülleri'nde ise 'Toplumsal Farkındalık Ödülleri' TÜRMOB'a verildi."

"Depremler bölgenin demografik yapısını olumsuz etkiliyor"

Zorunlu göçten bölgenin demografik yapısının olumsuz etkilendiğine işaret eden Kartaloğlu, depremden etkilenen illerde ekonomik ve sosyal yaşamın canlandırılması, bölgede yaşanan göçün engellenmesi ve bölgeye tekrar geri dönüşlerin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla "Deprem Bölgesi Kalkındırılmasına Yönelik TÜRMOB Görüş ve Öneri Raporu"nu hazırladıklarını ifade etti.

Kartaloğlu, iki ana başlıktan oluşan raporun "Kalkınma Temelli Bütüncül İktisadi ve Mali Tedbirleri"nin 19, "Sosyal Yaşamın Canlandırılmasına, Bölgede Yaşanan Travmaların Atlatılabilmesine ve Demografik Yapının Korunmasına Yönelik Sosyal Tedbirler"in de 4 eylem planı başlığı altında toplandığını dile getirdi.

Hazırladıkları, "6 Şubat Kahramanmaraş Depreminin Türkiye Ekonomisine ve Mali Müşavirlere Etkisi Araştırması"na da değinen Kartaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma sonucunda deprem nedeniyle meydana gelen maliyetler için yaklaşık 98 milyar dolarlık bir finansman ihtiyacının ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında depremlerden etkilenen 11 ildeki mali müşavirlerin depremden nasıl etkilendiğini belirlemeye yönelik anket çalışması da yapılmıştır. Anketlerle bölgedeki mali müşavirlerin gündelik ve iş hayatlarına ilişkin bilgi ve beklentileri tespit edilmiştir."