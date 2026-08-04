Kahramanmaraş Ekonominin Lokomotifi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Ekonominin Lokomotifi

Kahramanmaraş Ekonominin Lokomotifi
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ın güçlü sanayi ve girişimci ruhuyla ülke ekonomisine katkısını vurguladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş, sanayi, tekstil, tarım ve gıda sektörlerindeki üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisidir" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin kalkınmasının güçlü şehirlerle mümkün olacağını belirtti. Kahramanmaraş'ın üretim kapasitesi, girişimci ruhu ve sanayi altyapısıyla bu hedefe katkı sunan öncü şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Maraş ülkemiz için çok önemli yere sahiptir. En büyük bin sanayi firması içinde Maraş'tan 16 firma bulunmaktadır. Aynı zamanda 2 üniversitesiyle burası bir eğitim üssüdür. Maraş dondurması, biberi, tarhanası, ahşap oyması ve bakır işleriyle ülkemizin marka şehirlerinden biridir. Tekstil, iplik, metal mutfak eşyaları, kağıt, çimento, gıda ve tarım alanlarında güçlü üretim kültürüne sahiptir. TUSAŞ yatırımıyla birlikte savunma sanayine de Maraş damgası vurulacaktır. Zaten 4 OSB'miz var, ama kafi gelmiyor. Kahramanmaraş, sanayi, tekstil, tarım ve gıda sektörlerindeki üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisidir. 6 Şubat depremlerinin ardından burada sergilenen dayanışma ve yeniden ayağa kalkma iradesi, Maraş'ın gücünü bir kez daha göstermiştir. Geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştır. Milli hedefimiz olan güçlü Türkiye hedefimize, güçlü şehirlerle ulaşılabilecektir. Kahramanmaraş da; girişimciliği, çalışkan insanları ve güçlü sanayi üretim kapasitesiyle, bunu sağlayacak şehirlerin başında gelmektedir" dedi.

"Bölgemizde savaşlar ve çatışmalar devam ediyor. Dünya ekonomisi ve özellikle de bizim en önemli ihracat pazarımız olan AB, tüm bunlardan olumsuz etkileniyor" diyen Hisarcıklıoğlu, "Çin, kamu destekleri ve ölçek ekonomisiyle birçok sektörde haksız ve yıkıcı rekabete neden oluyor. Yurtiçindeyse, yüksek enflasyon, yüksek faizler ve kredi kısıtlamaları iç piyasamızı daraltıyor. Mal ve nakit akışı yavaşlıyor, çek-senet ödemeleri aksıyor. 2 hafta önce, Merkez Bankası Başkanını ve kamu bankalarımızın genel müdürlerini, Ankara'da birlik merkezimizde misafir ettik. Daralan kredi limitleri, yüksek faizler, komisyonlar ve işlem masrafları, aşırı teminat talepleri başta olmak üzere, sizlerden gelen tüm sıkıntıları kendilerine ilettik. Kredi kısıtlarının en çok KOBİ'leri olumsuz etkilediğini anlattık. Yüksek enflasyonla mücadeleyi zayıflatmayacak şekilde, reel ekonomiye dönük destekler hızlıca hayata geçirilmeli, dedik. Taleplerimiz neticesinde, düşük faizli ve uzun vadeli, KGF kefaletli TOBB Nefes Kredilerinin yeniden başlatılmasını sağladık. KGF destekli kredilerin artırılması için görüşmeler yaptık" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "İhracat reeskont kredi hacminin, 3 aylık ihracata denk getirilmesini, yani 70 milyar dolara yükseltilmesini talep ettik. Döviz dönüşüm desteğinin hem kapsamı, hem oranı, ciddi ölçüde artırılmalı, uygulaması da daha basit hale getirilmeli. Yüksek enflasyonla mücadele, kararlı biçimde sürdürülmeli. Bunu zayıflatmayacak şekilde, reel ekonomiye dönük destekler ve teşvik paketleri, sahaya hızlıca yansıtılmalı, dedik. Hepsi gündemimizde. Tüm bunları Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlara iletiyoruz. Mustafa Başkanımızla birlikte sıkıntılarınızı dile getirmeye ve sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. İstişareden, ortak akıldan, uzaklaşmayalım. Ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyalım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş dünyasında emeği geçenlere teşekkür plaketleri verildi. Katılımcılar yeni hizmet binasının açılış kurdelesini hep birlikte kestiler.

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Kahramanmaraş, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

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