Remik Yaylası balının sağımı başladı - Son Dakika
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Remik Yaylası balının sağımı başladı

18.08.2022 14:30
Remik Yaylası balının sağımı başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde coğrafi işaret belgesi başvurusu yapılan 2 bin 100 rakımlı Remik Yaylası'na ilkbaharda bırakılan kovanlardan bal sağımı başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde coğrafi işaret belgesi başvuru su yapılan 2 bin 100 rakımlı Remik Yaylası'na ilkbaharda bırakılan kovanlardan bal sağımı başladı.

İlçeye bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi'nin geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip Remik Yaylası'nda arıcılık yapan üreticiler, yaklaşık 4 aylık emeğin ve çabanın ardından kovanlardan bal sağımına umutlu başladı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, kurumdaki teknik personellerle birlikte 2 bin 100 rakımlı yaylada arıcılık yapan ziraat mühendisi Hüseyin Bor'un işletmesini ziyaret etti.

700 kovandaki bal sağım aşamalarını yerinde gören Çitil, "Ziraat mühendisi olan Hüseyin Bor, arıcılıktaki en büyük üreticilerimizden birisi. Buradaki arılar, kekik, keven ve çakşır gibi endemik türler başta olmak üzere zengin bir floradan faydalanıyorlar. Üreticimiz, aylar süren emeğinin karşılığını almaya başladı. Bal sağım ve süzme çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Biz de teknik personellerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Yaptığımız çalışmalarda kovan başı bal veriminin 12 kilogram civarında olacağını öngördük. Bal brix değeri de yüzde 84, su değeri ise yüzde 16 olarak ölçüldü. Üreticimize bol ve bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

Elbistan coğrafyasının arıcılık için elverişli olduğunu dile getiren Çitil, "İlçemiz arıcılıkta önemli bir yere sahip. Coğrafyamız da bu sektörün vazgeçilmezi olan bitki çeşitliliğine ve faunaya ev sahipliği yapıyor. Üreticilerimiz, en iyi ve kaliteli balı üretmek için de birçok zorluğa göğüs geriyorlar. Bizler de onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Bakanlığımızın ve devletimizin sunduğu desteklerle gelecekte arıcılık açısından bir marka olmaya adayız. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyoruz" şeklinde konuştu.

Üretici Hüseyin Bor ise, geçtiğimiz yıla oranla bal veriminde yüzde 50 artış yaşandığına işaret etti.

Hiçbir katkı kullanmadan bal üretimi yaptıklarını vurgulayan Bor, "Remik Yaylası balı, lezzeti, aroması ve kalitesi ile aranılan bir baldır. 2 bin 100 rakımda çok sayıda endemik türdeki çiçeğe ve bitkiye ev sahipliği yapan bir bölgede arıcılık yapıyoruz. 700 kovanımız var. Kara kovanda da üretim yapıyoruz aynı zamanda. Bal sağımını başlattık. İlkbahardan beri bu arıların peşindeyiz. Onlar da çalışıyor biz de peşlerinde arı gibi çalışıyoruz. Şuanda da emeğimizin karşılığını alma zamanı geldi. Geçtiğimiz yıl 4 ton gibi bir bal almıştık. İklim ve hava şartları verimi azaltmıştı. Ama bu sene 6 ton civarında bir verim bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Remik Yaylası balının coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını ifade eden Ziraat Mühendisi Hüseyin Bor, "Coğrafi işaret almak için belli aşamalar var. Bunları teker teker geçip kalitesi, lezzeti, aroması ve doğallığından asla ödün vermediğimiz bu bala coğrafi işaret almamız halinde pazar konusunda önemli bir adım atacağız" bilgilendirmesinde bulundu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Bor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Remik Yaylası balının sağımı başladı - Son Dakika

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