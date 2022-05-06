Kahramanmaraş'ın Nisan ayı ihracatı 535 milyon 784 bin dolara yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ın Nisan ayı ihracatı 535 milyon 784 bin dolara yükseldi

06.05.2022 14:28
Kahramanmaraş'ın Nisan ayı ihracatı 535 milyon 784 bin dolara yükseldi

Kahramanmaraş'ın Nisan ayı ihracatı yüzleri güldürdü.

Kahramanmaraş'ın Nisan ayı ihracatı yüzleri güldürdü. Geçen yıla göre yüzde 22,2 büyüme kaydeden ihracat, 438 milyon dolardan 535 milyon dolara yükselirken, 6 sektör yüzde 399 ila yüzde 23 arasında büyüme gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nisan ayında, "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Makine ve Aksamları, Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Hazır giyim ve Konfeksiyon" sektörleri büyüme kaydetti. En çok büyüyen sektör yüzde 399 ila Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri oldu.

300 ihracatçı şirketi ile 125 ülkeye ihracat yapan Kahramanmaraş, 'yılda 2 milyar dolar dış ticaret, 2 bin sanayi tesisi, İso İlk 1000'de 26 şirketi, Türkiye metal mutfak eşyalarının yüzde 60'ı, Türkiye kırmızı biber üretiminin yüzde 60'ı, Türkiye iplik üretiminin yüzde 35'i, Türkiye kağıt üretiminin yüzde 20'si, Türkiye kumaş üretiminin yüzde 10'u, Türkiye çimento üretiminin yüzde 10'u, Türkiye elektrik üretiminin yüzde 8'ni üretme başarısı ile Türk ekonomisinin 17'nci şehri konumunda bulunuyor.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 6 milyon 990 bin 33 dolardan yüzde 399 büyüyerek 34 milyon 879 bin 23 dolara,

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri5 milyon 184 bin 22 dolardan yüzde 137 büyüyerek 12 milyon 289 bin 63 dolara,

Makine ve Aksamları 2 milyon 509 bin 91 dolardan yüzde 136 büyüyerek 5 milyon 931 bin 69 dolara,

Tekstil ve Hammaddeleri 276 milyon 185 bin 30 dolardan, yüzde 23 büyüme göstererek 341 milyon 584 bin 97 dolara,

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 9 milyon 197 bin 54 dolardan, yüzde 20 büyüme göstererek 11 milyon 112 bin 51 dolara,

Hazır giyim ve Konfeksiyon 35 milyon 903 bin 44 dolardan yüzde 18,8 büyüme göstererek 42 bin 636 bin 66 dolara yükseldi. Toplam ihracat ise 438 milyon 490 bin 57 dolardan yüzde 22,2 artış göstererek 535 milyon 784 bin 18 dolara yükseldi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Malatya'dan nisanda 32,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı Malatya'dan nisanda 32,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı Tüsedad Başkanı Solakoğlu'ndan Et Üretiminin Arttığını Açıklayan Tüik'e: 'Böyle Bir Üretim Hiçbir Zaman Olmadı, Rakamlar Yanlış' Tüsedad Başkanı Solakoğlu'ndan Et Üretiminin Arttığını Açıklayan Tüik'e: 'Böyle Bir Üretim Hiçbir Zaman Olmadı, Rakamlar Yanlış'

Kahramanmaraş, İhracat, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ın Nisan ayı ihracatı 535 milyon 784 bin dolara yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:27:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın Nisan ayı ihracatı 535 milyon 784 bin dolara yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement