Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom Ofisi yeni adresine taşındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom Ofisi yeni adresine taşındı

18.03.2022 10:20
Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom Ofisi yeni adresine taşındı

Türk Telekom'un Kahramanmaraş Kaledibi'ndeki ofisi artık yeni adresinde hizmet verecek.

Türk Telekom'un Kahramanmaraş Kaledibi'ndeki ofisi artık yeni adresinde hizmet verecek. Kahramanmaraş Kaledibi ofisini ziyaret edenler, mobil ve sabit internetten Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'ya kadar birçok ürünü alabilme imkanına sahip olacak.

Abonelerine en iyi müşteri deneyimini yaşatmak hedefiyle hizmet veren Türk Telekom'un Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom Ofisi yeni adresine taşındı. Kaledibi ofisi, pandemi dönemi kurullarına uygun şekilde hizmet veriyor. Yeni adresine taşınan Kaledibi ofisinin açılış töreni, 17 Mart tarihinde yapıldı. Açılışı şehirde büyük ilgili gören Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom Ofisi için düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebelioğlu, Kahramanmaraş İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Özdurhan, Onikişubat İlçesi Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Kadir Okatan, Türk Telekom Adana Bölge Müdürü Yılmaz Tohumoğlu ve Kahramanmaraş Telekom Müdürü Ali Kamalak katıldı.

Hizmet yelpazesi

Kaledibi ofisinde mobilden sabit ses ve internete, Tivibu'dan satış sonrası desteğe kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Kaledibi ofisinin Boğazkesen Caddesi'nde hafta içi 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verdiği belirtilirken, hafta sonu ise kapalı olacağı aktarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom Ofisi yeni adresine taşındı - Son Dakika


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