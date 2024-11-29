Kahramanmaraş'ta Çiftçilere 20 Milyonluk Sulama Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Çiftçilere 20 Milyonluk Sulama Desteği

Kahramanmaraş\'ta Çiftçilere 20 Milyonluk Sulama Desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2 bin 13 çiftçiye 60 kilometrelik sulama borusu desteği sağlayacaklarını açıkladı. Bu destekle birlikte yaklaşık 20 milyon metrekarelik tarım arazisi sulama suyu ile buluşacak.

29.11.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "2 bin 13 çiftçimize 60 kilometrelik sulama borusu desteği sağlıyoruz. Yaklaşık 20 milyon metrekarelik tarım arazisini suyla buluşturacak bu çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tarımsal üretim ve üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Her yıl tarımsal üreticilere desteğini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, büyük bir destek daha sağlıyor. 53 mahallede 2 bin 13 çiftçiye çeşitli ebatlarda toplam 60 kilometrelik sulama borusu desteğinde bulunuluyor. Toplam 20 Milyon TL'lik yatırım, Büyükşehir Belediyesinin şimdiye kadar tek seferde sağladığı en büyük tarımsal sulama desteği oldu. Canlı Hayvan Borsası'nda gerçekleştirilen programda muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

"Çiftçilerimize Desteklerimiz Tarımsal Üretimimize Katkı Sağlayacak"

Çiftçilere sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, "Bir yandan Kahramanmaraş'ımızın inşa ve ihyasını gerçekleştirirken bir yandan da hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye gayret ediyoruz. Tüm paydaşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte inşallah Kahramanmaraş'ımızı 6 Şubat öncesinden daha iyi bir noktaya getireceğiz. Enerjisi, iş gücü, doğası, çevresi ve tarımıyla şehrimizin tüm potansiyelini ortaya koymak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu noktada bizim en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi çiftçilerimiz. Çiftçilerimize verdiğimiz destekler üretimimize, iş gücümüze ve ekonomimize çok ciddi manada katkılar sağlayacaktır" cümlelerini kaydetti.

"Tarımsal Üreticilere 20 Milyonluk Destek"

Başkan Fırat Görgel konuşmalarının devamında, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar tek seferde verilen en büyük tarımsal sulama desteğini sağlıyoruz. 53 mahallemizde 2 bin 13 çiftçimize çeşitli ebatlarda 60 kilometrelik sulama borusu veriyoruz. Yaklaşık 20 milyon metrekarelik tarım arazisi bu desteğimizle birlikte kesintisiz sulama suyuyla buluşacak. 20 Milyon TL'lik bu hibe desteğimiz çiftçilerimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Fırat Görgel, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Çiftçilere 20 Milyonluk Sulama Desteği - Son Dakika

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