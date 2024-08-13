Kahramanmaraş\'ta düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı depremzede esnaflara umut oldu

Ekonomi

Kahramanmaraş'ta 20 yılın ardından tekrardan düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, depremzede esnaflara can suyu oldu.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturduğu Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, alanda stant açan 170 depremzede esnaf, depremin açtığı maddi ve manevi zararları gidermeye çalışıyor.

Şehrin kültürel hayatına katkılar sunan fuara çevre illerden vatandaşlar da fuara akın etti. Açılan stantlarda kendi ürünlerini tanıtan Mürüvvet Alparslan Nazlı, "20 yıl aradan sonra yapılan bu fuara katılmak bizleri çok mutlu etti. Burada olmak çok güzel ve çok değerli. Yıllar sonra açılan böyle bir yerde emek vermek harika bir şey. Küçükken bugünü dört gözle beklerdik, bu fuar açılsa da gitsek diye. Benim aklımda kalan bir anım var aslında. Benim babam öğretmendi, senede bir kere gider gezer gelirdi. Biz de bu günleri dört gözle beklerdik, çok da mutlu olurduk. Bir gün babam izin vermedi, babam Türkiye'yi gezdi geldi bizi bir fuara göndermiyor demiştim. Biz sevinçle gelirdik, çok güzel günlerdi" dedi.

Bir diğer esnaftan Mustafa Kaya, "Depremzede halkımız bir nebze olsun neşe, huzur buluyor bu fuarda. Memnunuz, belediyemize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yaşanan depremlerde iş yerini kaybeden esnaflardan Tarık Kaplan, "6 Şubat depremlerinde iş yeri yıkılan çok insan oldu. Bu fuar da bize can suyu oldu. Burada bulunduğumuz için bizler de mutluyuz. Vatandaşların katılımı çok büyük, 20 yıl aradan sonra hem esnafa hem de vatandaşlara can suyu olan bir organizasyon oldu. Vatandaşlar da bu tarz organizasyonları özlemiş durumda" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ