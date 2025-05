Kahramanmaraş'ta Kurbanlık Fiyatları 250 TL'den Başlıyor

Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da kurbanlık satışları başladı. Birçok ile göre kurbanlık fiyatının uygun olduğu kentte kurbanlıkların kilogramının 250 ile 295 TL arasında değiştiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanlar görücüye çıktı. Kurbanlık hayvanlar alıcılarıyla buluşurken, vatandaşların son güne kalmaması önerildi. Hayvan Borsası içerisinde belirlenen kesim alanlarında hijyenik şartlarda kurban kesiminin de yapılabileceği belirtilirken, belediye ekiplerinin de, temizlik ve denetim çalışmalarını bayram süresince sürdüreceği kaydedildi. En ucuz kurbanlığın canlı kilogramının 250 TL olduğu kentte, pazarın ilerleyen günlerde daha da hareketleneceği aktarıldı.

Kurbanlıkların kilo fiyatı 250 ile 295 TL arasında

En uygun kurbanlıkların şehirlerinde olduğunu belirten Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, "Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık ve söylediğimiz şey şu, pazar yerlerinde fiyatlar her zaman uygun olur. Son 15 yıldır kilogram ile satış konusu ortaya çıktı ve daha önce alan ile satan arasına kimse girmezdi ve pazarlık usulü ile olurdu. Son dönemlerde illerde fiyatlar açıklanıyor artık. Bu yıl şehrimizde büyükbaş tosun 295, düve fiyatı 285, erkek çebiç fiyatı 290, erkek toklu fiyatı 285, dişi hayvanlar da 250 lira civarında belirlenmiş ama dişi hayvanlar dediğimiz damızlık vasfını yitirmiş olan yani, hamilelik riski olmayan. Örneğin Sivas'ta tosunun fiyat 350 lira olarak açıklandı. Bizim ilimiz üreticilerimizden Allah razı olsun esnek davrandılar. Amacımız her vatandaşımızın kurbanı kesmesidir. Amaç dini görevi yerine getirmek. Allah devlete zeval vermesin. Şehrimiz de sıkıntılı, burada kesen var kesemeyen var. Herkesin evine bir et girsin ve bayramlarını güzel bir şekilde geçirmesini diliyoruz" dedi.

"Her keseye uygun hayvan bulunuyor"

Kurbanlık hayvan satışı yapan besici Ahmet Kazancı, "Her keseye uygun hayvan bulunuyor. Amacımız vatandaşımıza hizmet etmek ve burada kesim yapılıp hayvanlar teslim edilecek, vatandaşlar bize teşekkür edip gidince bu mutluluğu yaşayacağız. Son güne kalmamaları iyi olur. Kendileri gelecek. Burada kulaklarında küpeleri var ve numaralandırılıp kesilip ürünü alacaklar" diye konuştu.

Durmuş Ali Maraşlı ise kusursuz seçtikleri hayvanları kurbanlık olarak alana getirdiklerini belirterek, kendilerinin atadan kalma bu mesleği yaptığını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ