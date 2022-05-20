KAHRAMANMARAŞ - Lavanta tarlasına kurulan "Arı evi" açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 380 dekarlık lavanta tarlasına kurulan ve arıların doğal ortamları ile bal üretim aşamalarının gözlemlenebileceği "Arı evi" ile Aromatik Yağlar Distilasyon Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Beyceğiz Mahallesi kırsalında oluşturulan, rengarenk kovanlarıyla dikkati çeken ve içine 25 kovan yerleştirilen arı evi ve Aromatik Yağlar Distilasyon Tesisi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım, projeyi destekleyen ve başlatan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e teşekkür ederek, Afşin'de arıcılık anlamında bir ilke imza atıldığını dile getirdi.

Özkırım, projenin benzerlerinin birçok il ve ilçelerde devam edeceğine inandığını ifade ederek, üniversitelerine bu konu hakkında birçok başvurunun olduğunu söyledi.

Projede emekleri bulunanlara teşekkür eden Özkırım, şunları belirtti:

"Projemizin iki amacı var. Bir tanesi tüketicilerimize, balı bilmeyene, arının önemini bilmeyene böyle güzel bir lavanta bahçesinin içerisinde arıyı tanıtmak, arıcılığın nasıl bir meşakkatli yol olduğunu göstermek. Buraya gelen ziyaretçiler Türkiye'de bir ilk olan tek parça halindeki en büyük lavanta tarlasındaki o mor çiçeklerin arasında rengarenk kovanların içindeki arıların vızıltılarını sağ yanında duyacak, sol yanında da arıların ürettiği balı, arı sütü ve poleni, propolisi raflarda görebilecek. Bu çok önemli. Projemizin ikinci amacı ise arıcılarımıza yönelik. Arıcılarımız da burada Hacettepe Üniversitesinin bilimsel gelişmelerden haberdar ettiği uygulamaları görebilecek."

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Afşin- Elbistan'ın Türkiye'nin en büyük dördüncü ovasına ev sahipliği yaptığını ve bunun kendileri için büyük avantaj olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Ali Bekiroğlu da Afşin Belediyesini hayata geçirdiği projelerden dolayı tebrik etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ise hayata geçirilen projelerin güzel hizmetlere vesile olacağını düşündüğünü belirtti.

Törende katılımcılara, tıbbi aromatik bitkiler, arıların verimliliği, kaliteli bal üretimi ve arıcılık hakkında sunum gerçekleştirildi.

Törene, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden gelen bal ve arı üreticileri birlik başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.