Kahramanmaraş'ta Pazarcık Fıstığı'nın Tescili İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Pazarcık Fıstığı'nın Tescili İçin Çalışmalar Başladı

Kahramanmaraş\'ta Pazarcık Fıstığı\'nın Tescili İçin Çalışmalar Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık'ta fıstık hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi ve Pazarcık Fıstığı'nın ulusal ve uluslararası tanıtımı için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

01.10.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık'ta katıldığı fıstık hasadında Pazarcık Fıstığı'nın ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı noktasında gerekli adımları attıklarını söyledi.

Şehrin muhtelif noktalarında üreticilerle bir araya gelerek desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık'ın Tilkiler Mahallesi'nde gerçekleştirilen fıstık hasadına katıldı. Programda üreticilerle bir araya gelerek Pazarcık Fıstığı'nın üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Fırat Görgel, tarım işçileriyle de sohbet ederek kolay gelsin dileklerini iletti. Pazarcık Fıstığı'nın tescili noktasında gerekli süreçlerin başlatılması için Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerine talimat veren Başkan Görgel, "Bugün Pazarcık ilçemizde fıstık hasadına katılarak üreticilerimizle bir araya geldik. Pazarcık Fıstığı'nın üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin bilgiler aldık, istişarelerde bulunduk. Asırlardır toprağımızda kök salan, çiftçimizin alın teri, şehrimizin rayihasıyla olgunlaşan her bir ürüne sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pazarcık Fıstığı da bunlardan bir tanesi. Bunun ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı noktasında gerekli adımları atıyoruz. Pazarcık Fıstığı'nın tescili için ekiplerimize talimat verdik, çalışmaya başlıyorlar. İnşallah Pazarcık Fıstığı da şehrimizin tescilli ürünleri arasındaki yerini alacak" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Pazarcık Fıstığı'nın Tescili İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika

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