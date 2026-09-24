Kahramanmaraş'ta RE-SEED projesi tamamlandı, 100 girişimciye 15 milyon lira verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta RE-SEED projesi tamamlandı, 100 girişimciye 15 milyon lira verildi

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Kahramanmaraş\'ta RE-SEED projesi tamamlandı, 100 girişimciye 15 milyon lira verildi
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yürütülen RE-SEED Projesi kapsamında 100 girişimciye eğitim ve koçluk verildi, hibe alanlara toplam 15 milyon lira destek sağlandı. Faaliyetlerin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte proje ortakları bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ekonomik toparlanmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen RE-SEED Projesi kapsamında 100 girişimciye eğitim ve koçluk desteği verildi, hibe almaya hak kazananlara toplam 15 milyon lira finansal destek sağlandı.

Projenin kentteki faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında kapanış ve ağ kurma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte proje ortakları, kamu kurumları, meslek kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve girişimciler bir araya geldi.

Avrupa Birliği ve Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, GIZ tarafından Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında yürütülen ve German Sparkassenstiftung (DSIK) tarafından uygulanan RE-SEED Projesi kapsamında girişimcilerin işlerini geliştirmelerine yönelik çeşitli destekler sağlandı.

Proje kapsamında 700'ü aşkın başvuru arasından seçilen 100 girişimciye girişimcilik, pazarlama ve markalaşma, e-ticaret ve iş planı geliştirme eğitimleri verildi.

Eğitimlerin ardından girişimcilere birebir koçluk desteği sağlanırken, hibe almaya hak kazananlara işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 150 bin lira finansal destek verildi. Böylece toplam hibe desteği 15 milyon liraya ulaştı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Melahat Güray, etkinlikte yaptığı konuşmada, RE-SEED Projesi'nin depremden etkilenen bölgelerde Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerden biri olduğunu söyledi.

Projenin önemli unsurlarından birinin işbirlikleri olduğunu belirten Güray, işletmeler ve girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra istihdamın, mesleki eğitimin ve iş gücünün geliştirilmesinin de amaçlandığını ifade etti.

Güray, girişimcilerle bir araya gelmenin bundan sonraki proje faaliyetlerinde yeni sinerji ve işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Proje kapsamında desteklenen girişimcilerin deneyimlerinin sonraki çalışmalara da yol göstereceğini aktaran Güray, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak sadece proje hedeflerine ulaşmış, rakamlara ulaşmış olmayı hedeflemiyoruz. Yaratılan bu etkilerin ve hikayelerin sürdürülebilmesini de çok arzu ediyoruz." dedi.

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'ya odaklanan RE-SEED Projesi ile istihdam olanaklarının geliştirilmesi, işletme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerel ekonomik toparlanmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Etkinliğe GIZ Türkiye Ülke Direktörü Robert Kuenne, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Yöneticisi Nuri Barış Tartıcı, German Sparkassenstiftung Proje Yöneticisi Andreas Fabrizius, German Sparkassenstiftung Ülke Temsilcisi Hande Demirtola Meydan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Gümüşer ve girişimciler katıldı.

Kaynak: AA
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