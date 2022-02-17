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Kahramanmaraş'ta su tüketim bedelinde KDV indirimi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta su tüketim bedelinde KDV indirimi

17.02.2022 13:26
Kahramanmaraş'ta su tüketim bedelinde KDV indirimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Su Tüketim Bedeli üzerinden alınan yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Su Tüketim Bedeli üzerinden alınan yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, su tüketim bedeli üzerinden alınan KDV'de indirim yapıldığını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı' sonrası gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV, yüzde 1'e indirilmişti. Bu kapsamda bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, KASKİ faturalarında su tüketim bedeli üzerinden alınan yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1'e düşürdü.

Uygulamaya konan yeni düzenleme ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi sonrası biz de su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e indirdik ve uygulamaya başladık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Katma değer vergisi, Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta su tüketim bedelinde KDV indirimi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta su tüketim bedelinde KDV indirimi - Son Dakika
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