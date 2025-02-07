Kahverengi Kokarca ile Mücadele Planı

Ekonomi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, tarım ürünlerine ve ekosisteme zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında taslak eylem planı hazırlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kamuoyunda gerekli farkındalığı sağlamak ve topyekun mücadele edebilmek için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 14.Bölge Müdürlüğü'nde üniversiteler, garnizon komutanlığı, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte paydaş kamu kurumları, STK'lerin katılımıyla geniş kapsamlı istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, ilk olarak İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, paydaşlar ve davet edilen kurum/kuruluş temsilcilerine zararlının tanıtımı ile ilgili sunum yapıldı, devamında "İstanbul Kahverengi Kokarca ile Mücadele" taslak eylem planı tartışmaya açıldı.

Açıklamada, kahverengi kokarcanın Türkiye'nin farklı bölgelerinde tarım ürünlerine ve ekosisteme zarar vermeye devam eden önemli bir zararlı olduğu vurgulanarak mücadeleyi yalnızca tarımsal bir konu olarak ele almanın yeterli olmadığı ve gıda güvenliği ile sürdürülebilir üretim için de koordineli ve kapsamlı bir yaklaşımın gerekliliği üzerinde duruldu.

İstanbul'da daha etkin bir mücadele yürütmek amacıyla 2025-2027 yıllarını kapsayan bir eylem planının hazırlandığına dikkati çekilen açıklamada, "Bu kapsamda, zararlı ile mücadelede paydaşların da yer alacağı 'İstanbul Kahverengi Kokarca Mücadele Platformu' oluşturulacak, paydaşlarla etkin çalışma grupları kurularak kamuoyunda farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. Bu toplantı ile kahverengi kokarcaya karşı mücadelede çalışmaların etkinliğini artırmak ve koordinasyonu güçlendirmek hedeflenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, zararlının yayılış alanlarının belirlenmesi ve entegre mücadele adımlarının önem arz ettiği vurgulanarak zararlı ile mekanik, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

İstanbul'da özellikle Karadeniz'e kıyısı olan veya aynı bitki örtüsü (orman ekolojisi) ve coğrafi özelliğe sahip Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer ve Şile'de ağırlıklı olmak üzere kahverengi kokarca zararlısına rastlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahverengi Kokarca Eylem Planı çerçevesinde yürütülen izleme faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda Karadeniz ikliminin hakim olduğu 4 ilçe haricinde de ciddi bir büyüklüğe ulaşmamakla birlikte zamanla birçok ilçemizde zararlı popülasyonu kendini göstermeye başlamıştır. 2021 ve 2022 yıllarında Beykoz, Sarıyer ve Şile'de 3'er lokasyonda sebze, meyve ve süs bitkileri alanlarında toplamda 9 lokasyonda yapışkan feromon tuzakların yerleştirilmesi sonrası teknik izleme ve takipleri yapılmıştır. 2023 yılına gelindiğinde 7 ilçede 3'er lokasyonda 21 tuzakla izleme ve takip sağlanmıştır. 2024 yılında ise 7 ilçede 3'er lokasyonda 21 tuzakla izleme ve takip yapılmıştır. Ayrıca sürekli olarak görünürlük çalışmaları yapılmaktadır."

Eylem planı kapsamında periyodik toplantılar, izleme ve değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada, "2025-2027 yıllarını kapsayan bu süreçte, tarımsal üreticiler, kamu kurumları ve yerel yönetimler etkin rol alacak. Zararlının kontrol altına alınması ve çevresel zararların minimize edilmesi sağlanacak." değerlendirmesinde bulunuldu.