Kaldırımlardaki turunçlar reçel olacak - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cadde kenarlarındaki turunçlar, belediye ekiplerince toplanılarak reçel yapılacak.

Bodrum genelinde kaldırımlardaki turunçların Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) bünyesinde reçel yapılması için çalışmalara başlandı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ilçedeki yaklaşık 500 ağaçtaki turunçlar toplanıyor. Daha önce ağaçların başında veya dibine düşerek çürüyen turunçlar, hem kötü görüntüye sebep oluyor hem de ekonomik olarak bir katkısı olmuyordu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerince toplanan turunçlar, kamyonetlerle TARKO'ya götürülecek. Burada reçel yapılacak turunçlar, ekonomiye kazandırılarak TARKO bünyesinde satışa sunulacak. - MUĞLA