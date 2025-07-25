Kale Grubu ve ANDAR'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika
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Ekonomi

Kale Grubu ve ANDAR'dan Stratejik Ortaklık

25.07.2025 13:20
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Kale Grubu, ANDAR ile savunma sanayisinde güçlenmek için stratejik ortaklık kurdu.

Kale Grubu, portföy dönüşüm stratejisi kapsamında, elektromekanik sistemler alanında faaliyet gösteren ANDAR'ın ortağı olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kale Grubu, savunma ve havacılık sanayisindeki yerini daha da güçlendirmek amacıyla stratejik bir ortaklık gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Bünyesinde Kale Havacılık, Kale Jet Motorları ve Kale Pratt & Whitney gibi şirketleri barındıran Kale Grubu, elektromekanik sistemler alanındaki yenilikçi ve yüksek teknolojili yeteneklerini artırmak amacıyla ANDAR ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

İDEF 2025'te düzenlenen imza törenine, Kale Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, Savunma ve Havacılık Grup Başkanı Ali Rıza Alptekin, Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Çerekçi ile ANDAR adına kurucu ortaklar Reşat Hakan Avcı, Serkan Kale ve Gökhan Koyuncu katıldı.

Bu ortaklık sayesinde hem Kale Grubu hem de ANDAR'ın havacılık ve savunma sanayisindeki entegre çözüm geliştirme kapasitesinin artırılması ve sektördeki gücünün pekiştirilmesi hedefleniyor.

İnsansız hava araçları (İHA) ve güdüm kitleri başta olmak üzere kritik öneme sahip elektromekanik sistemler geliştiren ANDAR, bu alanda önemli AR-GE merkezlerinden birini işletiyor. Roketsan, ASELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayisinin ana oyuncularına tedarik sağlayan şirket, aynı zamanda yurt dışındaki yenilikçi projelere de yüksek nitelikli çözümler sunuyor.

"Türkiye için stratejik öneme sahip alanlara odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, merhum kurucuları İbrahim Bodur'un "Bu Topraklardan Kazandığını Yine Bu Topraklara Yatırma" vizyonuyla çıktıkları 68 yıllık sanayicilik yolculuklarında, her zaman Türkiye için stratejik öneme sahip alanlara odaklandıklarını, savunma ve havacılığın, bu vizyonun en önemli parçaları arasında yer aldığını belirtti.

Kale Grubunda portföy dönüşüm stratejisinin bir parçası olan ortaklık sayesinde birçok hedefe odaklanacaklarını belirten Okyay, şunları kaydetti:

"Bu ortaklıkla Kale Grubu olarak, ANDAR'ın yurt içi ve yurt dışı büyüme hedeflerine müşteri ve proje sinerjileriyle destek vereceğiz. Elektromekanik sistemler alanında, global oyuncu olma yolunda önemli bir adım attık. Havacılık ve savunma sanayisinde önemli yer tutan şirketlere sahip grubumuz şirketleri ile ANDAR'ın entegre çözümler geliştirmesini destekleyerek, savunma ve havacılık sektörlerindeki ayak izimizi geliştireceğiz. Ortak bir geleceğe atılmış bu vizyoner birliktelik, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olma sorumluluğumuzu daha da güçlendirecek ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığımızı azaltma hedefimize hizmet etmekle sınırlı kalmayacak, yerli ve milli teknolojimizin küresel arenaya daha güçlü taşınmasına katkı sağlayacak."

"Daha yüksek üretim kapasitesine ulaşmak istiyoruz"

ANDAR Kurucu Ortağı Reşat Hakan Avcı da 2012 yılından bu yana savunma ve havacılık sanayisinde kritik öneme sahip projelerde yerli ve özgün elektromekanik sistem çözümleri sunarak Türkiye'nin teknoloji altyapısına değer kattıklarını belirtti.

Özgün tasarımlarla uluslararası projelere imza atarak ihracat faaliyetlerini başarıyla genişlettiklerini aktaran Avcı, "Uzun yıllara yayılan AR-GE çalışmalarımız ve son dönemde gerçekleşen üretim teknolojilerine yatırımlarımız sayesinde, teknik kabiliyetlerimizi önemli ölçüde geliştirdik. Bugün ise artan müşteri taleplerini karşılamak, daha yüksek üretim kapasitesine ulaşmak için yeni adımlar atma zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, bu stratejik ortaklık sayesinde üretim kapasitelerini artırarak disiplinli tasarım ve mühendislik yetkinliklerini daha ileriye taşıyacaklarını, Türkiye'nin savunma sanayisinde, millileşme ve yerlileşme hedeflerine daha güçlü katkılar sunacaklarını aktardı.

Anlaşma sayesinde uluslararası müşterilerine, Türkiye'nin özgün mühendislik birikimine ve yüksek kalite standartlarına sahip ürünlerle daha kolay erişim imkanı sağlayacaklarına değinen Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Kale Grubunun köklü sanayi tecrübesi ve sürdürülebilir değer katma vizyonuyla ANDAR'ın alanındaki teknik yetkinliğinin harmanlandığı yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde, yenilikçi yaklaşım ve güçlü işbirliklerimizle ANDAR'ı küresel ölçekte söz sahibi ileri teknoloji şirketine dönüştürme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kale Grubu ve ANDAR'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika

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