Üye Girişi
Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İSTKA desteğiyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İSTKA desteğiyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

12.01.2022 16:14
Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İSTKA desteğiyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sürdürülebilir bir gelecek için aracı olduğu projeleri hız kesmeden hayata geçirmeye devam ediyor.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sürdürülebilir bir gelecek için aracı olduğu projeleri hız kesmeden hayata geçirmeye devam ediyor.

KTSM'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir yaşam odaklı projelere kapılarını açan KTSM, atık kavramı ve dönüşüm üzerine çalışmalar yapan sanatçılarla güç birliği yapıyor.

Yeryüzündeki tahribatı ve özellikle atık üretiminin boyutlarını her yönüyle sorgulayan ve farklı katmanlarıyla ele alan "Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" sergisi ile başlayan sürdürülebilir sanat sergileri, Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in, üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkati çekmek amacıyla fotoğrafladığı 32 eserinden oluşan "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" fotoğraf sergisi, İstanbul ve New York merkezli multi-disipliner bir tasarımcı ve sanatçı olan Aslı Smith'in "Solar: Güneşe Dair" sergisi ve çizgisel "Al-Üret-Tüket" sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar'ın ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği cam eserleri bir araya getiren "Artakalan" sergisi ile devam etti.

2022 yılında da birçok tasarım ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak olan KTSM, bilginin paylaşıldığı, özgür düşüncenin ve yaratıcılığın filizlendiği, yenilikçiliğin teşvik edildiği, tasarım yönetimi ve düşüncesinin öneminin vurgulandığı, özellikle öğrenciler için ilham verici bir adres olmaya devam edecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle 1 Ekim 2018'de hayata geçirilen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İSTKA'nın ikinci defa desteğini almaya hak kazanarak "YENİŞİM: Yaratıcı Endüstrilerde İş Modeli Geliştirme Projesi"ni başlattı. Proje kapsamında, İstanbul'da yaratıcı endüstriler ekosisteminin iş modeli üretme kapasitesini geliştirecek eğitim-atölye-kuluçka modeliyle sektörün ilerlemesine katkıda bulunulacak.

Bunun yanı sıra İSTKA desteğiyle KTSM içinde bulunan ve cazibe merkezi olma potansiyeli barındıran kütüphanenin daha faal bir şekilde işlemesine olanak sağlanacak. İlk İSTKA desteğiyle kurulan ve halihazırda 1.500'den fazla sanat ve tasarım kitabını bünyesinde bulunduran kütüphane, basılı ve elektronik kaynaklarla zenginleştirilerek ulusal ve uluslararası kaynaklara erişim sağlayabilen, üyelerin girip çalışabildiği ve faydalanabildiği, yaratıcı endüstriler ekosistemini besleyen bir yer olacak.

Arama motoru ve topluluk araçları modülleri geliştirilerek uzaktan erişimle üyeler, kaletasarimsanatmerkezi.org üzerinden kaynak alışverişi yapabilecek, sektöre ilişkin tartışma yürütebilecek, bilgi alışverişinde bulunarak karşılıklı öğrenme ve gelişime katkı sağladıkları bir ortam oluşturabilecek. İlgili faaliyetlerin ve disiplinler arası iş birliklerinin hayata geçirileceği söz konusu proje, 31 Ocak 2023'te son bulacak.

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, New York, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İSTKA desteğiyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak - Son Dakika Ekonomi


Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu         
16:45
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
15:26 Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İSTKA desteğiyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement