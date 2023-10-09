Kalp dostu hünnap fiyatı düşünce yoğun ilgi gördü

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen haftalarda kilosu 50 TL'den tezgahlarda yerini alan hünnap, bu hafta 30 TL'ye geriledi. Fiyattaki düşüş sonrası vatandaşlar kalp dostu hünnaba yoğun ilgi gösterdi.
Pazarda hünnap meyvesi satışı yapan Hüseyin Cangür, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden getirdiği Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen hünnapın güçlü antioksidan özelliği nedeniyle kalp, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğunu belirtti.
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