Kalp dostu hünnap fiyatı düşünce yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Kalp dostu hünnap fiyatı düşünce yoğun ilgi gördü

Kalp dostu hünnap fiyatı düşünce yoğun ilgi gördü
Son Güncelleme: 09.10.2023 09:58

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde fiyatı 30 TL'ye düşen kalp dostu, şifa deposu hünnap vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen haftalarda kilosu 50 TL'den tezgahlarda yerini alan hünnap, bu hafta 30 TL'ye geriledi. Fiyattaki düşüş sonrası vatandaşlar kalp dostu hünnaba yoğun ilgi gösterdi.

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Pazarda hünnap meyvesi satışı yapan Hüseyin Cangür, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden getirdiği Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen hünnapın güçlü antioksidan özelliği nedeniyle kalp, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalp dostu hünnap fiyatı düşünce yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp dostu hünnap fiyatı düşünce yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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