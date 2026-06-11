Kalp Şeklindeki Kirazlar İlgiyi Üzerine Çekti - Son Dakika
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Kalp Şeklindeki Kirazlar İlgiyi Üzerine Çekti

11.06.2026 18:43
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Lapseki'de kalp şeklindeki kirazlar, hasat sonuna yaklaşırken talep görmeye başladı.

Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde kalp şeklindeki kirazlar şimdiden alıcısının gözdesi oldu.

Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, kiraz hasadına devam ediyor. Her gün toplanan kirazlar İstanbul'daki hallere gönderiliyor. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Hasadına son 1 hafta kalan kalp şeklindeki kirazlar şimdiden ilgiyi üzerine topladı.

Lapseki'de bu yıl yaklaşık 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. 14 yıldır Lapseki'de kirazcılık ile uğraşan Cihat Gündüz, kalp şeklindeki kirazın hasadına son 1 hafta kaldığını söyledi. Şimdiden talebe yetişmediklerini söyleyen Gündüz, kalpli kirazın küslerli barıştırmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kalp şekli ve lezzetiyle gönüllere taht kuran kalpli kirazların hasadına sayılı günler kaldığını söyen Cihat Gündüz, "Bu kiraz 5-6 yıllık, yeni piyasada olan bir kiraz. Lapseki devi zaten ünlü bir kiraz, kraliyet ailesi yiyordu, bardağa girmeyen büyüklükteydi. Bu kirazımız da kalbe benziyor. Birbirini kıranlar inşallah bu kalpli kirazla barışacaklar. Bu kirazlara da Lapseki'nin kalbi diyoruz" dedi.

Üretici Gündüz, tüm ülkeye Lapseki'den kiraz gönderdilerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Lapseki kalbi kirazının hasatı 1 hafta, 10 gün sonra olacak. Her gün tüm ülkeye sipariş yapıyoruz. Güneydoğudan çok ilgi var ama kargo 2 günde gittiği için gönderirken zorlanıyoruz." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Lapseki, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalp Şeklindeki Kirazlar İlgiyi Üzerine Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Kabadayı Fatma Kabadayı:
    arkadaş bunu da düşün yani kalp şekli yapan kim nasıl yapıyo ki bu meyveler normal kaynaktan çıkıyo sonra böyle düzgün kalp şekli elde ediyo ya normal kiraz boyutu zaten zor hemde bu kalp şekli için özel bakım falan gerekiyo herhalde sırf pazarlama amaçlı ama yine de güzel fikir sayılır tabi 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Karabulut Mustafa Karabulut:
    lapseki kirazı yunanistandaki karpuz üretimine benzer şekilde ihracat potansiyeli taşıyor görüyorum 0 0 Yanıtla
  • Belgin Emine İbrahimoğlu Belgin Emine İbrahimoğlu:
    ne güzel şey işte böyle kalp şekilli kirazlar da var ha bizim zamanımızda bunlar yoktu ?? lapseki ne zaman böyle modernleşti 0 0 Yanıtla
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