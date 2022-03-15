Kamerun'da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı - Son Dakika
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Kamerun'da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı

15.03.2022 22:34
Kamerun'da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı

Kamerun'da Ticaret Bakanlığı, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirdi.

Kamerun'da Ticaret Bakanlığı, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirdi.

Yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Luc Magloire Atangana Mbarga'nın bölge valiliklerine hububat ihracatına dair alınan yeni kararları ilettiği belirtildi.

Açıklamada, yerel piyasadaki fiyat artışları ve tedarik sorunu gerekçe gösterilerek, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirildiği belirtildi.

Kamerun'un kuzeyinde üretilen hububat genellikle komşu ülkelere ihraç ediliyordu.

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Ticaret Bakanlığı, Kamerun, İhracat, Pirinç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamerun'da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamerun'da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı - Son Dakika
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